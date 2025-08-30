Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от пермского завода «Телта»

Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин признал, что получил взятку от пермского телефонного завода «Телта». Об этом сообщил один из участников процесса.
«Оглоблин признал вину в получении взятки 12 млн рублей от пермского завода „Телта“. Он раскаялся в содеянном», — приводит слова инсайдера РИА Новости.
По версии следствия, Оглоблин совершал преступления с 2016 по 2021 годы. Деньги ему передавали за покровительство при выполнении гособоронзаказа. Контракт предусматривал поставку коммуникационного оборудования для Минобороны России.
На прениях сторон обвинение требовало назначить генералу 12,5 лет лишения свободы. URA.RU ранее писало, что для Оглоблина это второе уголовное дело. В начале 2022 года его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество.
