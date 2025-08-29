В Пермском крае при пожаре в квартире спасли двух человек

Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в многоквартирном доме в Александровске (Пермский край), который произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«29 августа в 13:37 поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроителей в Александровске. К месту происшествия выехали 14 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 5 единиц техники. Прибывшие огнеборцы установили, что горела мебель на кухне. С помощью спасательных устройств через дверь эвакуировали двух жильцов — мужчину и женщину. К сожалению, оба получили травмы», — рассказали в пресс-службе министерства.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар локализован в 13:43, а полностью ликвидирован в 13:46. Погибших нет. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
В августе в Пермском крае уже происходили подобные инциденты: 21 августа пожар в жилом доме на улице Крупской в Перми также потребовал эвакуации жителей, среди которых были дети. Тогда причиной возгорания стал умышленный поджог, а площадь пожара составила два квадратных метра. По обоим случаям сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорания и эвакуировали людей с помощью специальных устройств.
