Губернатор ЯНАО выступит с посланием после бюджетных поправок

Послание главы ЯНАО будет полностью социальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с посланием законодательному собранию после того, как будут приняты поправки к бюджету округа. Как сообщил URA.RU источник в региональном правительстве, послание главы будет полностью социальным.

«На прошлой неделе были внесены изменения в проект закона о бюджете, процесс переформатирования находится на финальной стадии. В ближайшее время он будет завершен, и губернатор выступит со своим ежегодным посланием. Уже очевидно, что в соответствии с запросом людей, послание будет практическим полностью социальным», — сообщает источник в правительстве.

В правительстве ЯНАО сообщили, что планируется вводить новые меры социальной поддержки такие как: двойные кочевые для коренных народов и дополнительная поддержка для малого и среднего бизнеса. Помимо этого продолжается строительство жилья для переселения из аварийного фонда, а также будут сохранены все меры социальной поддержки, включая самый большой в России материнский капитал для многодетных семей.

«Ожидается, что в этом году послание будет более лаконичным. Оно останется в мультимедийном формате. Прошлогодний студийный формат, хоть и был достаточно революционным, с точки зрения современной коммуникации оказался чересчур тяжелым и обширным», — сообщил URA.RU источник, близкий к организаторам мероприятия.

Губернатор ЯНАО обязан предоставить в законодательное собрание ежегодный отчет о деятельности окружного правительства. Эта обязанность закреплена в уставе автономного округа. Однако сроки в которые глава округа должен выступить, не определены, что дает ему право представить отчет в любой момент в течение года.

Ранее URA.RU сообщало, что сокращение доходной части бюджета ЯНАО не повлияет на ход строительства ключевых объектов и социальные обязательства властей. Также до этого депутаты законодательного собрания планируют увеличить окружной резервный фонд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам