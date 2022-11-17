Путин присвоил почетные звания жителям ЯНАО

18 ноября 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Четырем жителям ЯНАО присвоили почетные звания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям ЯНАО. Об этом сообщается в указе президента. «Присвоить почетное звание заслуженный учитель РФ Бабушкиной Людмиле Васильевне — замдиректора школы №1 города Надым, Головачевой Оксане Викторовне — учителю гимназии №1 города Ноябрьск, Зинковской Валентине Николаевне — учителю многопрофильного лицея Муравленко», — говорится в указе. Также заслуженным работников транспорта РФ стал водитель ООО «Муравленковская транспортная компания» Топораш Николай Федорович. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил медиков из ЯНАО. Один из них получил медаль Луки Крымского.

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям ЯНАО. Об этом сообщается в указе президента. «Присвоить почетное звание заслуженный учитель РФ Бабушкиной Людмиле Васильевне — замдиректора школы №1 города Надым, Головачевой Оксане Викторовне — учителю гимназии №1 города Ноябрьск, Зинковской Валентине Николаевне — учителю многопрофильного лицея Муравленко», — говорится в указе. Также заслуженным работников транспорта РФ стал водитель ООО «Муравленковская транспортная компания» Топораш Николай Федорович. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил медиков из ЯНАО. Один из них получил медаль Луки Крымского.