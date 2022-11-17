17 ноября 2022

Путин присвоил почетные звания жителям ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Четырем жителям ЯНАО присвоили почетные звания Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям ЯНАО. Об этом сообщается в указе президента.

«Присвоить почетное звание заслуженный учитель РФ Бабушкиной Людмиле Васильевне — замдиректора школы №1 города Надым, Головачевой Оксане Викторовне — учителю гимназии №1 города Ноябрьск, Зинковской Валентине Николаевне — учителю многопрофильного лицея Муравленко», — говорится в указе. Также заслуженным работников транспорта РФ стал водитель ООО «Муравленковская транспортная компания» Топораш Николай Федорович.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил медиков из ЯНАО. Один из них получил медаль Луки Крымского.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям ЯНАО. Об этом сообщается в указе президента. «Присвоить почетное звание заслуженный учитель РФ Бабушкиной Людмиле Васильевне — замдиректора школы №1 города Надым, Головачевой Оксане Викторовне — учителю гимназии №1 города Ноябрьск, Зинковской Валентине Николаевне — учителю многопрофильного лицея Муравленко», — говорится в указе. Также заслуженным работников транспорта РФ стал водитель ООО «Муравленковская транспортная компания» Топораш Николай Федорович. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил медиков из ЯНАО. Один из них получил медаль Луки Крымского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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