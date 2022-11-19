В ЯНАО ожидается похолодание до -42 градусов

В ЯНАО температура воздуха опустится до — 42 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В середине недели в ЯНАО ожидается похолодание. Ночью температура местами может опуститься до — 42 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«В среду, 23 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами достигнет — 27 градусов. При этом ночью температура упадет до — 37 градусов, местами — 42. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с», — отметили синоптики. В понедельник 21 ноября в отдельных районах пройдет метель.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придет похолодание до -38 градусов. Низкие температуры ожидаются в ночное время.