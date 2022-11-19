19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ЯНАО ожидается похолодание до -42 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро. Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
В ЯНАО температура воздуха опустится до — 42 градусов Фото:

В середине недели в ЯНАО ожидается похолодание. Ночью температура местами может опуститься до — 42 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«В среду, 23 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами достигнет — 27 градусов. При этом ночью температура упадет до — 37 градусов, местами — 42. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с», — отметили синоптики. В понедельник 21 ноября в отдельных районах пройдет метель.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придет похолодание до -38 градусов. Низкие температуры ожидаются в ночное время.

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В середине недели в ЯНАО ожидается похолодание. Ночью температура местами может опуститься до — 42 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В среду, 23 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами достигнет — 27 градусов. При этом ночью температура упадет до — 37 градусов, местами — 42. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с», — отметили синоптики. В понедельник 21 ноября в отдельных районах пройдет метель. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придет похолодание до -38 градусов. Низкие температуры ожидаются в ночное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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