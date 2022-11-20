20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Тюмени выросло число работников с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля тюменцев, зарабатывающих меньше 20 тысяч рублей в месяц составила 11,9% Фото:

В Тюменской области 9,1% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. В 2021 году доля тюменцев, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, составляла 8,3%.

«Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 9,1%. Доля работников с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 11,9%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 27—60 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. Расчеты производились на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за год.

В рейтинге регионов по неравенству зарплат Тюменская область заняла 19 место. Лидерами топа стали Чукотка, ЯНАО и Магадан, аутсайдерами — Калмыкия, Ингушетия и Мордовия.

Ранее URA.RU писало, что номинальные зарплаты тюменцев за август снизились на 4,5 тысячи рублей. Также с начала года уменьшилась покупательная способность жителей региона.

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В Тюменской области 9,1% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. В 2021 году доля тюменцев, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, составляла 8,3%. «Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 9,1%. Доля работников с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 11,9%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 27—60 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. Расчеты производились на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за год. В рейтинге регионов по неравенству зарплат Тюменская область заняла 19 место. Лидерами топа стали Чукотка, ЯНАО и Магадан, аутсайдерами — Калмыкия, Ингушетия и Мордовия. Ранее URA.RU писало, что номинальные зарплаты тюменцев за август снизились на 4,5 тысячи рублей. Также с начала года уменьшилась покупательная способность жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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