В Тюмени выросло число работников с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц

21 ноября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Доля тюменцев, зарабатывающих меньше 20 тысяч рублей в месяц составила 11,9% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области 9,1% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. В 2021 году доля тюменцев, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, составляла 8,3%. «Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 9,1%. Доля работников с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 11,9%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 27—60 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. Расчеты производились на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за год. В рейтинге регионов по неравенству зарплат Тюменская область заняла 19 место. Лидерами топа стали Чукотка, ЯНАО и Магадан, аутсайдерами — Калмыкия, Ингушетия и Мордовия. Ранее URA.RU писало, что номинальные зарплаты тюменцев за август снизились на 4,5 тысячи рублей. Также с начала года уменьшилась покупательная способность жителей региона.

В Тюменской области 9,1% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики агентства РИА Рейтинг. В 2021 году доля тюменцев, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, составляла 8,3%. «Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 9,1%. Доля работников с зарплатой ниже 20 тысяч рублей — 11,9%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — 27—60 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. Расчеты производились на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за год. В рейтинге регионов по неравенству зарплат Тюменская область заняла 19 место. Лидерами топа стали Чукотка, ЯНАО и Магадан, аутсайдерами — Калмыкия, Ингушетия и Мордовия. Ранее URA.RU писало, что номинальные зарплаты тюменцев за август снизились на 4,5 тысячи рублей. Также с начала года уменьшилась покупательная способность жителей региона.