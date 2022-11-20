МЧС ЯНАО ищет пожарных на зарплату до 34 тысяч рублей

21 ноября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В Надыме и Муравленко открыто 22 вакансии пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) МЧС ищет пожарных на зарплату 34 тысячи рублей. Список вакансий опубликован на интерактивном портале службы занятости населения ЯНАО. «Главному управлению МЧС России по ЯНАО в городе Надыме требуются пожарные, заработная плата 34 тысячи 725 рублей. Окладная система оплаты труда, всего 12 вакантных мест», — сообщается на портале. Отмечается, что в Муравленко открыто 10 вакансий на должность пожарных, заработная плата от 38 тысяч 200 рублей. Также открыты вакансии бухгалтера, экономиста, водителя автомобиля, документоведа и инженера. Зарплата от 34 до 63 тысяч рублей. В главном управлении МЧС России по ЯНАО пояснили, что оклад в Надыме и Муравленко одинаковый, на заработную плату влияют квалификационные данные. «На сайте указана средняя зарплата. При поступлении на службу в Надыме или Муравленко оклад будет одинаковый, независимо от города. В формировании зарплаты учитывается выслуга лет, стаж, северная надбавка, звание», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкомате Салехарда открыты вакансии на должность врачей. Зарплата до 52 тысяч рублей.

В Надыме (ЯНАО) МЧС ищет пожарных на зарплату 34 тысячи рублей. Список вакансий опубликован на интерактивном портале службы занятости населения ЯНАО. «Главному управлению МЧС России по ЯНАО в городе Надыме требуются пожарные, заработная плата 34 тысячи 725 рублей. Окладная система оплаты труда, всего 12 вакантных мест», — сообщается на портале. Отмечается, что в Муравленко открыто 10 вакансий на должность пожарных, заработная плата от 38 тысяч 200 рублей. Также открыты вакансии бухгалтера, экономиста, водителя автомобиля, документоведа и инженера. Зарплата от 34 до 63 тысяч рублей. В главном управлении МЧС России по ЯНАО пояснили, что оклад в Надыме и Муравленко одинаковый, на заработную плату влияют квалификационные данные. «На сайте указана средняя зарплата. При поступлении на службу в Надыме или Муравленко оклад будет одинаковый, независимо от города. В формировании зарплаты учитывается выслуга лет, стаж, северная надбавка, звание», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкомате Салехарда открыты вакансии на должность врачей. Зарплата до 52 тысяч рублей.