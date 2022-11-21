Пристава в ЯНАО наказали за отказ оформить квартиру отца на детей

Дети стали собственниками квартиры после проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебный пристав отказал жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО) в оформлении документов на квартиру, которую отец хотел передать в собственность своим детям. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

«Заявительница сообщила, что ей отказали в оформлении документов на квартиру, которая досталась ее детям от их отца. По ее мнению такое решение было незаконным», — говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Евгений Марков направил запрос, после которого была проведена проверка. В действиях судебного пристава нашли нарушения, постановление удалось отменить. «Теперь у детей по воли отца есть в собственности квартира, а судебный пристав, допустивший ошибку, получил выговор», — добавили в партии.

Ранее URA.RU сообщало, что службу судебных приставов по ЯНАО упрекнули в бездействии. Она не принимала меры в отношении неплательщика алиментов. Руководителю Евгению Смирнову внесли представление.