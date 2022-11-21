21 ноября 2022

Пристава в ЯНАО наказали за отказ оформить квартиру отца на детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Пенсионеры. Курган, многоэтажный дом, квартира, многоквартирный дом, многоэтажка
Дети стали собственниками квартиры после проверки Фото:

Судебный пристав отказал жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО) в оформлении документов на квартиру, которую отец хотел передать в собственность своим детям. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

«Заявительница сообщила, что ей отказали в оформлении документов на квартиру, которая досталась ее детям от их отца. По ее мнению такое решение было незаконным», — говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Евгений Марков направил запрос, после которого была проведена проверка. В действиях судебного пристава нашли нарушения, постановление удалось отменить. «Теперь у детей по воли отца есть в собственности квартира, а судебный пристав, допустивший ошибку, получил выговор», — добавили в партии.

Ранее URA.RU сообщало, что службу судебных приставов по ЯНАО упрекнули в бездействии. Она не принимала меры в отношении неплательщика алиментов. Руководителю Евгению Смирнову внесли представление.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Судебный пристав отказал жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО) в оформлении документов на квартиру, которую отец хотел передать в собственность своим детям. Об этом сообщается на сайте ЛДПР. «Заявительница сообщила, что ей отказали в оформлении документов на квартиру, которая досталась ее детям от их отца. По ее мнению такое решение было незаконным», — говорится в сообщении. Депутат Госдумы Евгений Марков направил запрос, после которого была проведена проверка. В действиях судебного пристава нашли нарушения, постановление удалось отменить. «Теперь у детей по воли отца есть в собственности квартира, а судебный пристав, допустивший ошибку, получил выговор», — добавили в партии. Ранее URA.RU сообщало, что службу судебных приставов по ЯНАО упрекнули в бездействии. Она не принимала меры в отношении неплательщика алиментов. Руководителю Евгению Смирнову внесли представление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...