Тюменский губернатор назвал главным достижением региона прирост населения

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с ежегодным посланием Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает главным достижением региона естественный прирост населения. Об этом он заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы.

«Когда меня спрашивают, какое главное достижение Тюменской области последних лет, я говорю, что несмотря на все потрясения, мы сохранили естественный прирост населения. Во многом, это произошло благодаря социальной ориентированности нашей региональной политики. Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается», — отметил глава региона во время своего выступления перед депутатами.

Ранее URA.RU писало о том, что во время ежегодного послания региональному парламенту губернатор Тюменской области заявил, что у его заместителей появятся новые обязанности. Они должны будут искать дополнительные возможности для привлечения инвестиций в регион.