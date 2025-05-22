В России вернулась рекордно низкая безработица

Голикова: безработица в России вернулась к рекордно низкому уровню в 2,3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Безработица в России составляет 2,3%
Безработица в России составляет 2,3% Фото:

В России вернулся рекордно низкий уровень безработицы на уровне 2,3%. Об этом со ссылкой на методологию Международной организации труда сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

«В феврале уровень безработицы незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы. Но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3%», — сообщила Голикова журналу «Эксперт». 

В начале года уровень безработицы повысился. Данные приводил Росстат. Связывали это с сезонными изменениями, которые традиционны для такого времени. Эксперты прогнозировали, что дальнейший рост безработицы смягчит дефицит кадров.

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В России вернулся рекордно низкий уровень безработицы на уровне 2,3%. Об этом со ссылкой на методологию Международной организации труда сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.  «В феврале уровень безработицы незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы. Но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3%», — сообщила Голикова журналу «Эксперт».  В начале года уровень безработицы повысился. Данные приводил Росстат. Связывали это с сезонными изменениями, которые традиционны для такого времени. Эксперты прогнозировали, что дальнейший рост безработицы смягчит дефицит кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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