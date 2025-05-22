Минобороны подтвердили атаку почти полтысячи дронов ВСУ чуть более, чем за сутки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за период с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая уничтожили 485 украинских дронов над различными регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Силами ПВО с 20:00 20 мая по 08:00 22 мая были уничтожены 485 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве. Из них — до 63 дронов были поражены над Московской областью.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что только этой ночью средствами ПВО было уничтожено 105 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Наибольшее число беспилотников сбили в воздушном пространстве Московской области. В Орловской области нейтрализовано 14 аппаратов, в Курской — 12, в Белгородской — 11. В Тульской области уничтожено 10 беспилотников, в Калужской — девять, а в Воронежской — семь. Также по три беспилотника были сбиты над Липецкой и Смоленской областями, еще один аппарат ликвидирован в Брянской области.
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