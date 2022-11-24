В Тюмени за аренду однокомнатной квартиры требуют заплатить более 100 тысяч рублей. Фото

25 ноября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU Аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется будущим жильцам за 105 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан». «Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Площадь 47 квадратных метров. Цена — 50 тысяч рублей в месяц. Залог 25 тысяч, комиссия 30 тысяч», — указано в объявлении. В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт. Во дворе дома есть продуктовые магазины. Также рядом с жилым комплексом расположены ТЦ «Магеллан», бизнес-центр и поликлиника. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Месяц жизни в ней обойдется в 143 тысячи рублей.

Аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется будущим жильцам за 105 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан». «Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Площадь 47 квадратных метров. Цена — 50 тысяч рублей в месяц. Залог 25 тысяч, комиссия 30 тысяч», — указано в объявлении. В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт. Во дворе дома есть продуктовые магазины. Также рядом с жилым комплексом расположены ТЦ «Магеллан», бизнес-центр и поликлиника. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Месяц жизни в ней обойдется в 143 тысячи рублей.