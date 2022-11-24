Аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется будущим жильцам за 105 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».
«Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Площадь 47 квадратных метров. Цена — 50 тысяч рублей в месяц. Залог 25 тысяч, комиссия 30 тысяч», — указано в объявлении.
В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт. Во дворе дома есть продуктовые магазины. Также рядом с жилым комплексом расположены ТЦ «Магеллан», бизнес-центр и поликлиника.
Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Месяц жизни в ней обойдется в 143 тысячи рублей.
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