24 ноября 2022
23 ноября 2022

В Тюмени за аренду однокомнатной квартиры требуют заплатить более 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, стол, интерьер, обеденная зона, кухня
В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт Фото:

Аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется будущим жильцам за 105 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».

«Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Площадь 47 квадратных метров. Цена — 50 тысяч рублей в месяц. Залог 25 тысяч, комиссия 30 тысяч», — указано в объявлении.

В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт. Во дворе дома есть продуктовые магазины. Также рядом с жилым комплексом расположены ТЦ «Магеллан», бизнес-центр и поликлиника.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Месяц жизни в ней обойдется в 143 тысячи рублей.

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Аренда однокомнатной квартиры в Тюмени обойдется будущим жильцам за 105 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан». «Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Площадь 47 квадратных метров. Цена — 50 тысяч рублей в месяц. Залог 25 тысяч, комиссия 30 тысяч», — указано в объявлении. В квартире, расположенной на 14 этаже, выполнен современный ремонт. Во дворе дома есть продуктовые магазины. Также рядом с жилым комплексом расположены ТЦ «Магеллан», бизнес-центр и поликлиника. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру. Месяц жизни в ней обойдется в 143 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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