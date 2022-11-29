Курганцы боятся мягкого наказания для студента, подозреваемого в подготовке теракта

30 ноября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Курганские родители опасаются, что готовивший теракт студент вернутся на учебу после мягкого приговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители студентов курганского колледжа переживают из-за затянувшегося суда над юношей, которого обвинили в подготовке теракта. Они опасаются, что молодому человеку назначат мягкое наказание, и он вернется на учебу. Об этом курганцы рассказали URA.RU. «Прекрасно, что нападение предотвратили вовремя, никто не пострадал. Но мы боимся, что ему назначат слишком мягкое наказание и он сможет вернуться в колледж. Даже казанский стрелок [убил 9 человек, 32 ранил] накануне, например, просил проявить к нему милосердие, потому что у него хорошая характеристика с места учебы и жительства. А курганец тоже был, казалось бы, законопослушным», — переживают горожане. Дело студента рассматривают в военном суде. Прошло уже два заседания, продолжение разбирательства по делу назначено на 7 декабря. Родители акцентировали, что недавно девушка, которая знала о том, что однокурсник готовит теракт и не сообщила об этом, была признана виновной. Она получила штраф в 50 000 р. за то, что не сообщила в правоохранительные органы о готовящемся террористическом акте. Эксперт в области криминальной психологии отметил, что к людям, готовым к массовым убийствам детей не стоит проявлять милосердие. «Нападающие на школы — это отдельная категория преступников. Они не нападают на отделы полиции или военные части, потому что их там сразу ликвидируют. Именно желание убивать и побольше ведет их в учебные заведения, где они, возможно, попадали под буллинг. А в исправительных учреждениях с ними будут работать психологи, которые постараются помочь», — говорит эксперт. Студента техникума сотрудники ФСБ задержали в марте. Его одногруппнице показалось подозрительным, что тот пришел на урок с ножом. Сотрудники силовых ведомств нашли в его квартире самодельные взрывные устройства, оружие, а также дневник, в котором был рукописный план совершения теракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители студентов курганского колледжа переживают из-за затянувшегося суда над юношей, которого обвинили в подготовке теракта. Они опасаются, что молодому человеку назначат мягкое наказание, и он вернется на учебу. Об этом курганцы рассказали URA.RU. «Прекрасно, что нападение предотвратили вовремя, никто не пострадал. Но мы боимся, что ему назначат слишком мягкое наказание и он сможет вернуться в колледж. Даже казанский стрелок [убил 9 человек, 32 ранил] накануне, например, просил проявить к нему милосердие, потому что у него хорошая характеристика с места учебы и жительства. А курганец тоже был, казалось бы, законопослушным», — переживают горожане. Дело студента рассматривают в военном суде. Прошло уже два заседания, продолжение разбирательства по делу назначено на 7 декабря. Родители акцентировали, что недавно девушка, которая знала о том, что однокурсник готовит теракт и не сообщила об этом, была признана виновной. Она получила штраф в 50 000 р. за то, что не сообщила в правоохранительные органы о готовящемся террористическом акте. Эксперт в области криминальной психологии отметил, что к людям, готовым к массовым убийствам детей не стоит проявлять милосердие. «Нападающие на школы — это отдельная категория преступников. Они не нападают на отделы полиции или военные части, потому что их там сразу ликвидируют. Именно желание убивать и побольше ведет их в учебные заведения, где они, возможно, попадали под буллинг. А в исправительных учреждениях с ними будут работать психологи, которые постараются помочь», — говорит эксперт. Студента техникума сотрудники ФСБ задержали в марте. Его одногруппнице показалось подозрительным, что тот пришел на урок с ножом. Сотрудники силовых ведомств нашли в его квартире самодельные взрывные устройства, оружие, а также дневник, в котором был рукописный план совершения теракта.