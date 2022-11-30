Бывшего главу курганского села задержали по подозрению в жестоком убийстве

Экс-глава курганского сельсовета находится за решеткой по подозрению в убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее судимый экс-глава администрации Тюленевского сельсовета (Шадринский округ, Курганская область) Александр Цуркан находится под стражей по подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В Курганском областном суде оставили в силе решение о нахождении его под стражей, сообщается на сайте организации.

«Цуркан Александр Павлович. Ст. 105 ч.2 п. д. О продлении срока содержания под стражей — судебный акт оставлен без изменения», — информирует суд. Мужчина находится под стражей по подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Согласно источникам в открытых данных, Александр Цуркан являлся главой администрации Тюленевского сельского совета с 2009 по 2021 год. Ранее он был осужден за растрату с использованием служебного положения.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в следственное управление СК РФ по Курганской области. В управлении не стали раскрывать подробности расследования дела.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу сельсовета в Шадринском округе признали виновным в растрате. Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы.