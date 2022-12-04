На курганских трассах введут особый контроль для грузовых автомобилей

05 декабря 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В регионе установили два новых пункта весового контроля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассах, которые ведут в Челябинскую и Тюменскую области, появятся два автоматических пункта весового и габаритного контроля для грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком». «Система сможет определять тип автомобиля, его размеры и массу, осевую нагрузку, количество колес, а также скорость и направление движения транспортного средства. Важное преимущество в работе автоматических пунктов весогабаритного контроля по сравнению со стационарными и передвижными — это возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости», — объяснил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский. Пункты установят на трассах регионального значения: на участках автодорог Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области и «Иртыш» — Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское». В компании отметили, что новое оборудование поможет сохранить дороги. Представители компании добавили, что устанавливают эти пункты в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

В Курганской области на трассах, которые ведут в Челябинскую и Тюменскую области, появятся два автоматических пункта весового и габаритного контроля для грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком». «Система сможет определять тип автомобиля, его размеры и массу, осевую нагрузку, количество колес, а также скорость и направление движения транспортного средства. Важное преимущество в работе автоматических пунктов весогабаритного контроля по сравнению со стационарными и передвижными — это возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости», — объяснил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский. Пункты установят на трассах регионального значения: на участках автодорог Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области и «Иртыш» — Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское». В компании отметили, что новое оборудование поможет сохранить дороги. Представители компании добавили, что устанавливают эти пункты в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».