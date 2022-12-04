04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

На курганских трассах введут особый контроль для грузовых автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, надземный переход, трасса иртыш
В регионе установили два новых пункта весового контроля Фото:

В Курганской области на трассах, которые ведут в Челябинскую и Тюменскую области, появятся два автоматических пункта весового и габаритного контроля для грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».

«Система сможет определять тип автомобиля, его размеры и массу, осевую нагрузку, количество колес, а также скорость и направление движения транспортного средства. Важное преимущество в работе автоматических пунктов весогабаритного контроля по сравнению со стационарными и передвижными — это возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости», — объяснил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.

Пункты установят на трассах регионального значения: на участках автодорог Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области и «Иртыш» — Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское». В компании отметили, что новое оборудование поможет сохранить дороги. Представители компании добавили, что устанавливают эти пункты в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

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В Курганской области на трассах, которые ведут в Челябинскую и Тюменскую области, появятся два автоматических пункта весового и габаритного контроля для грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком». «Система сможет определять тип автомобиля, его размеры и массу, осевую нагрузку, количество колес, а также скорость и направление движения транспортного средства. Важное преимущество в работе автоматических пунктов весогабаритного контроля по сравнению со стационарными и передвижными — это возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости», — объяснил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский. Пункты установят на трассах регионального значения: на участках автодорог Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области и «Иртыш» — Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское». В компании отметили, что новое оборудование поможет сохранить дороги. Представители компании добавили, что устанавливают эти пункты в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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