Медведев рассказал, что будет дальше между Россией и США

Медведев: нормализация отношений между РФ и США невозможна
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Дмитрий Медведев заявил, что нормализация российско-американских отношений невозможна
Дмитрий Медведев заявил, что нормализация российско-американских отношений невозможна Фото:

Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что полная нормализация российско-американских отношений невозможна. Своей позицией политик поделился в социальных сетях. 

«Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — написал Медведев в своем telegram-канале.  

В этой же публикации зампредседатель Совета Безопасности дал оценку действиям президента США Джо Байдена, полномочия которого истекают 20 января. Медведев сравнил американского политика с «ходячим мертвецом», который постепенно превратился «в оторванного от реалий маразматика». 

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Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что полная нормализация российско-американских отношений невозможна. Своей позицией политик поделился в социальных сетях.  «Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — написал Медведев в своем telegram-канале.   В этой же публикации зампредседатель Совета Безопасности дал оценку действиям президента США Джо Байдена, полномочия которого истекают 20 января. Медведев сравнил американского политика с «ходячим мертвецом», который постепенно превратился «в оторванного от реалий маразматика». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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