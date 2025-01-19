Медведев рассказал, что будет дальше между Россией и США

Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что полная нормализация российско-американских отношений невозможна. Своей позицией политик поделился в социальных сетях.
«Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще», — написал Медведев в своем telegram-канале.
В этой же публикации зампредседатель Совета Безопасности дал оценку действиям президента США Джо Байдена, полномочия которого истекают 20 января. Медведев сравнил американского политика с «ходячим мертвецом», который постепенно превратился «в оторванного от реалий маразматика».
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