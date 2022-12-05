Награждение волонтеров вскрыло давний конфликт в мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Разногласия между замглавы по соцвопросам в Новом Уренгое (ЯНАО) Михаилом Терещенко и депутатом Александром Сергиенко, который руководит ВПЦ «Вымпел-Ямал», могли стать причиной того, что волонтеров центра не наградили на мероприятии «Доброволец года». Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте города.

«Прошло мероприятие „Доброволец года“, и ото всех волонтерских организаций были запрошены списки ребят на награждение. Однако в ВПЦ „Вымпел-Ямал“ такой запрос не приходил. Центр про это мероприятие не знал, соответственно, списки не подавал, и их волонтеры остались ненагражденными», — сообщил агентству источник в одной из волонтерских организаций.

Награду получили почти все образовательные и волонтерские организации города. По инициативе РОО РДИ «Милосердие», от «Вымпела» наградили только главу центра — Александра Сергиенко и его заместителей Ярослава Ворникова и Ирину Тикшаеву. Награждением занимался департамент соцполитики, которым руководит Александр Норка. В политических кругах его называют ставленником Михаила Терещенко.

«Похоже на то, что Михаил Терещенко руками Норки пытался кольнуть Александра Сергиенко. В свое время кандидатуру Сергиенко предлагали на пост зама по соцвопросам, но место занял Терещенко. Сейчас это кресло очень шаткое, если оно освободится, то его может занять либо Норка, либо Сергиенко. Так что чиновники всячески пытаются ослабить конкуренцию депутату», — сообщил агентству другой инсайдер.

Александр Сергиенко рассказал агентству, что поддерживает с Норкой дружеские отношения. «Александра Норку я считаю своим товарищем, знаю его много лет. Не думаю, что людям на таком уровне это надо. Кроме того, я, Ворников и Тикшаева получили благодарности. Мне за ребят обидно. Но мы напишем ходатайства и все обязательно будут награждены», — прокомментировал ситуацию глава центра.

Михаил Терещенко сообщил URA.RU, что не имеет отношения к происходящему. «Я не курирую данный департамент. Это относится к полномочиям Чернавских С. А. (Стас Чернавских, заместитель главы администрации Нового Уренгоя по вопросам молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта — прим. ред.)», — ответил замглавы.

В мэрию города направлен запрос. Там обещали подготовить ответ позже.