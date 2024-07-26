Депутат предложил Кухаруку построить новую дорогу из ХМАО в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая дорога может связать Радужный с ЯНАО
Новая дорога может связать Радужный с ЯНАО Фото:

Депутат думы ХМАО Владислав Фоменко предложил врио губернатора Руслану Кухаруку во время его визита в Радужный построить дорогу, которая бы связала город с ЯНАО. Глава региона в ответ заметил, что такой проект уже рассматривается окружными властями, передает журналист URA.RU со встречи.

«Хотел бы отметить, что от Радужного до Ноябрьска 157 километров. Было бы здорово, если бы когда-нибудь появилась дорога в ЯНАО. Тогда бы это повлияло на развитие Радужного в том числе», — предложил Фоменко.

По словам Кухарука, возможность строительства такой магистрали окружные власти уже рассматривают, но проектных решений пока еще нет. Дорога могла бы стать новым коридором для доставки грузов, которые необходимы в том числе нефтяным компаниям. Тем более, по словам Кухарука, часть дороги со стороны Ямала уже есть.

«Понятно, что это масштабный проект и его нужно реализовывать в формате того, чтобы завязать не просто Радужный, а в целом создать магистраль, которая свяжет и будет интересна двум регионам. Поэтому в перспективах она есть. Это несомненно дало бы толчок для развития муниципалитета. Заинтересованы здесь будут не только гражданское население, но и крупный бизнес и наши нефтегазодобывающие компании», — отметил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора прибыл с инспекцией в Радужный. Агентство следит за визитом Кухарука в онлайн-трансляции.

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Депутат думы ХМАО Владислав Фоменко предложил врио губернатора Руслану Кухаруку во время его визита в Радужный построить дорогу, которая бы связала город с ЯНАО. Глава региона в ответ заметил, что такой проект уже рассматривается окружными властями, передает журналист URA.RU со встречи. «Хотел бы отметить, что от Радужного до Ноябрьска 157 километров. Было бы здорово, если бы когда-нибудь появилась дорога в ЯНАО. Тогда бы это повлияло на развитие Радужного в том числе», — предложил Фоменко. По словам Кухарука, возможность строительства такой магистрали окружные власти уже рассматривают, но проектных решений пока еще нет. Дорога могла бы стать новым коридором для доставки грузов, которые необходимы в том числе нефтяным компаниям. Тем более, по словам Кухарука, часть дороги со стороны Ямала уже есть. «Понятно, что это масштабный проект и его нужно реализовывать в формате того, чтобы завязать не просто Радужный, а в целом создать магистраль, которая свяжет и будет интересна двум регионам. Поэтому в перспективах она есть. Это несомненно дало бы толчок для развития муниципалитета. Заинтересованы здесь будут не только гражданское население, но и крупный бизнес и наши нефтегазодобывающие компании», — отметил Кухарук. Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора прибыл с инспекцией в Радужный. Агентство следит за визитом Кухарука в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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