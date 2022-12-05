Голый пермяк забросал прохожих камнями из окна заброшенного дома

06 декабря 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Пермяков напугал неадекватный мужчина в заброшенном доме Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Индустриальном районе Перми мужчина закидывает прохожих камнями и досками из окна заброшенного дома. Предупреждение о странном поведении пермяка жители района разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Нагорного! Будьте аккуратны, проходя мимо заброшенного барака на улице Леонова, 27. На втором этаже этого барака какой-то голый дед кидает в людей камни и доски», — пишет автор поста. Один из пермяков, который видел этого мужчину, рассказал URA.RU о возможных причинах такого поведения. «Видел его вчера около половины десятого утра. Он бегал по дому, кричал, стучал по стенам и кричал. Еще кидал доски и камни. Может, был пьяный или под воздействием наркотиков», — рассказал очевидец Михаил Н. Агентство направило в пресс-службу краевого ГУ МВД запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию по данному факту.

В Индустриальном районе Перми мужчина закидывает прохожих камнями и досками из окна заброшенного дома. Предупреждение о странном поведении пермяка жители района разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Нагорного! Будьте аккуратны, проходя мимо заброшенного барака на улице Леонова, 27. На втором этаже этого барака какой-то голый дед кидает в людей камни и доски», — пишет автор поста. Один из пермяков, который видел этого мужчину, рассказал URA.RU о возможных причинах такого поведения. «Видел его вчера около половины десятого утра. Он бегал по дому, кричал, стучал по стенам и кричал. Еще кидал доски и камни. Может, был пьяный или под воздействием наркотиков», — рассказал очевидец Михаил Н. Агентство направило в пресс-службу краевого ГУ МВД запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию по данному факту.