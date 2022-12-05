05 декабря 2022

Голый пермяк забросал прохожих камнями из окна заброшенного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, старый дом, заброшенное здание, поселок шахты
Пермяков напугал неадекватный мужчина в заброшенном доме Фото:

В Индустриальном районе Перми мужчина закидывает прохожих камнями и досками из окна заброшенного дома. Предупреждение о странном поведении пермяка жители района разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Нагорного! Будьте аккуратны, проходя мимо заброшенного барака на улице Леонова, 27. На втором этаже этого барака какой-то голый дед кидает в людей камни и доски», — пишет автор поста.

Один из пермяков, который видел этого мужчину, рассказал URA.RU о возможных причинах такого поведения. «Видел его вчера около половины десятого утра. Он бегал по дому, кричал, стучал по стенам и кричал. Еще кидал доски и камни. Может, был пьяный или под воздействием наркотиков», — рассказал очевидец Михаил Н.

Агентство направило в пресс-службу краевого ГУ МВД запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию по данному факту.

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В Индустриальном районе Перми мужчина закидывает прохожих камнями и досками из окна заброшенного дома. Предупреждение о странном поведении пермяка жители района разместили в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые жители Нагорного! Будьте аккуратны, проходя мимо заброшенного барака на улице Леонова, 27. На втором этаже этого барака какой-то голый дед кидает в людей камни и доски», — пишет автор поста. Один из пермяков, который видел этого мужчину, рассказал URA.RU о возможных причинах такого поведения. «Видел его вчера около половины десятого утра. Он бегал по дому, кричал, стучал по стенам и кричал. Еще кидал доски и камни. Может, был пьяный или под воздействием наркотиков», — рассказал очевидец Михаил Н. Агентство направило в пресс-службу краевого ГУ МВД запрос. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию по данному факту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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