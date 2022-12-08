Член общественной палаты ЯНАО возглавил структуру заксобрания

Член общественной палаты ЯНАО Евгений Кириллов избран председателем общественного совета при заксобрании ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заседание Общественного совета при Законодательном Собрании ЯНАО пошло сегодня. Евгений Кириллов избран председателем Совета», — сообщили агентству в заксобрании.
Евгений Кириллов также является председателем комиссии по развитию гражданского общества в общественной палате. Помимо Кириллова в общественный совет входят также член организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Иван Новицкий, член правления ассоциации КМНС «Ямал — потомкам!» Владимир Хоротэтто и другие.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создали совет общественно-государственного движения детей и молодежи. Совет также называют «новой пионерией». Возглавил его губернатор региона Дмитрий Артюхова.
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