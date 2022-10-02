02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Артюхов возглавил совет по развитию «новой пионерии» в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов создал совет и возглавил его Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов создает в регионе совет для помощи в развитии и создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, которое в народе называют «новой пионерией». Возглавит его сам глава округа. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Для координации и мониторинга образования и развития на территории ЯНАО региональных, местных и первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи (далее — Движение), организационной и иной помощи в их деятельности, <…> создать координационный совет при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Движением, его региональными, местными и первичными отделениями (далее — Совет). Совет возглавит губернатор Ямала», — говорится в документе.

Отмечается, что в состав совета вошли главы департаментов в ЯНАО, отвечающих за молодежную политику и туризм, спорт, культуру и образование в округе. Также в нем будут присутствовать: заместители губернатора, курирующие эти сферы, уполномоченный по правам ребенка на Ямале, председатель внутренних дел.

Ранее Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Кроме того, глава региона пообещал, что на Ямале появится отделение «новой пионерии».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов создает в регионе совет для помощи в развитии и создании общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, которое в народе называют «новой пионерией». Возглавит его сам глава округа. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Для координации и мониторинга образования и развития на территории ЯНАО региональных, местных и первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи (далее — Движение), организационной и иной помощи в их деятельности, <…> создать координационный совет при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Движением, его региональными, местными и первичными отделениями (далее — Совет). Совет возглавит губернатор Ямала», — говорится в документе. Отмечается, что в состав совета вошли главы департаментов в ЯНАО, отвечающих за молодежную политику и туризм, спорт, культуру и образование в округе. Также в нем будут присутствовать: заместители губернатора, курирующие эти сферы, уполномоченный по правам ребенка на Ямале, председатель внутренних дел. Ранее Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Кроме того, глава региона пообещал, что на Ямале появится отделение «новой пионерии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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