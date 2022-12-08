Мать, у которой забрали приемных детей, опасается, что их вывезут из ЯНАО

Решение об отъезде в лагерь Тюмени примут, учитывая мнение ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мать, у которой органы опеки изъяли приемных детей в поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО), опасается, что на время суда детей могут отправить в детский лагерь Тюмени. Об этом URA.RU рассказала мать Анна Ширкина.

«Опека всячески препятствует выступлению опекаемых детей в суде. Таню, которая написала заявление, сегодня ими было принято решение отправить в детский лагерь в Тюмень. Именно сейчас, когда стала известна дата суда», — рассказала Ширкина.

В департаменте образования Пуровского района агентство заверили, что решение об отъезде ребенка будет приниматься с учетом его мнения. «Поездка девочки в стадии определения об участии. Решение будет принято с учетом мнения и желания Татьяны», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что приемная мать из ЯНАО пожаловалась на то, что органы опеки оказывают психологическое давление на детей, которые были изъяты из семьи. Об этом женщине написала дочь Татьяна.