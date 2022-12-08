08 декабря 2022

Мать, у которой забрали приемных детей, опасается, что их вывезут из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение об отъезде в лагерь Тюмени примут, учитывая мнение ребенка Фото:

Мать, у которой органы опеки изъяли приемных детей в поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО), опасается, что на время суда детей могут отправить в детский лагерь Тюмени. Об этом URA.RU рассказала мать Анна Ширкина.

«Опека всячески препятствует выступлению опекаемых детей в суде. Таню, которая написала заявление, сегодня ими было принято решение отправить в детский лагерь в Тюмень. Именно сейчас, когда стала известна дата суда», — рассказала Ширкина.

В департаменте образования Пуровского района агентство заверили, что решение об отъезде ребенка будет приниматься с учетом его мнения. «Поездка девочки в стадии определения об участии. Решение будет принято с учетом мнения и желания Татьяны», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что приемная мать из ЯНАО пожаловалась на то, что органы опеки оказывают психологическое давление на детей, которые были изъяты из семьи. Об этом женщине написала дочь Татьяна.

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Мать, у которой органы опеки изъяли приемных детей в поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО), опасается, что на время суда детей могут отправить в детский лагерь Тюмени. Об этом URA.RU рассказала мать Анна Ширкина. «Опека всячески препятствует выступлению опекаемых детей в суде. Таню, которая написала заявление, сегодня ими было принято решение отправить в детский лагерь в Тюмень. Именно сейчас, когда стала известна дата суда», — рассказала Ширкина. В департаменте образования Пуровского района агентство заверили, что решение об отъезде ребенка будет приниматься с учетом его мнения. «Поездка девочки в стадии определения об участии. Решение будет принято с учетом мнения и желания Татьяны», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что приемная мать из ЯНАО пожаловалась на то, что органы опеки оказывают психологическое давление на детей, которые были изъяты из семьи. Об этом женщине написала дочь Татьяна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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