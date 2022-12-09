Проблема семьи из ЯНАО, у которой опека забрала детей, дошла до губернатора

Губернатор в прямом эфире прокомментировал проблему семьи Ширкиных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

История семьи Ширкиных из поселка Уренгой (ЯНАО), у которых опека забрала приемных детей из-за бытовой ссоры дочки с матерью, дошла до губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом он сообщил во время своего прямого эфира.

«Много вопросов по одному случаю из поселка Уренгой. Люди пишут, переживают за ситуацию, которая там сложилась в приемной семье. Я понял, что тема волнует многих», — сообщил Артюхов.

По его словам, тема касается несовершеннолетнего ребенка, поэтому в прямом эфире ее обсуждать неправильно, чтобы потом история «не испортила ребенку жизнь». «Там возникла определенная проблема, сейчас с ней разбираются. Часть людей не доверяет государственным органам и говорит, что не надо ничего делать, другие говорят, что раз есть какие-то переживания, то их надо проверить. Надеюсь, что компетентные органы, которые этим занимаются, как можно быстрее расставят все точки, чтобы эта история имела хороший конец. Нам нужно чуть-чуть набраться терпения,» — ответил глава Ямала на комментарий соседки семьи Ширкиных, которая сказала, что у них все было хорошо.

Ранее URA.RU сообщало, что у многодетной семьи Ширкиных из поселка Уренгой опека забрала четверых приемных детей. Причиной послужила бытовая ссора матери с дочерью. Мать детей, Анна, говорит, что на детей оказывают психологическое давление сотрудники органов опеки, чтобы те заявили о побоях в семье.