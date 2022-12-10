Орден Мужества передали матери погибшего бойца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Далматовском районе (Курганская область) посмертно наградили военнослужащего Владимира Помазкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Орден Мужества вручили матери бойца, сообщается в группе администрации Далматовского района в соцсети «ВКонтакте».

«В день героев Отечества маме Владимира Помазкина, который погиб при захвате поселка Белогоровка Луганской области, вручили орден Мужества. Награду передали первый заместитель главы Далматовского района Андрей Аносов и военный комиссар Сергей Захаров», — говорится в группе администрации.

Глава района Александр Столбов отметил, что боевые действия забирают «лучших сыновей» страны. «Им пришлось заплатить высокую цену. Выражаю соболезнования и слова благодарности маме Владимира. Она воспитала настоящего героя, который не пожалел своей жизни ради мира в нашей стране и не прятался за спинами своих товарищей», — пишет он.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане семье погибшего на СВО военнослужащего передали орден Мужества. Младшего сержанта Максима Швеца наградили посмертно.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса.