В Кургане посмертно наградили бойца СВО. Фото

10 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Погибшего в СВО военного наградили орденом Мужества посмертно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В курганском военкомате семье погибшего военнослужащего Максима Швеца вручили орден Мужества по поручению президента РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Младшего сержанта Максима Швеца, героически погибшего 6 августа при исполнении воинского долга, посмертно наградили орденом Мужества. Поручение подписано президентом России Владимиром Путиным», — указано на сайте. Награду передали семье бойца. Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев и первый заместитель главы города Павел Каргаполов выразили соболезнования родным погибшего. Как сообщают в мэрии, Швец родился в семье военнослужащего, окончил кадетский класс в школе №23 г. Кургана. На фронт мужчина пошел добровольцем. «Он до последнего остался верен присяге и погиб, защищая мирных людей и страну в ходе специальной военной операции», — пишут в администрации. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины. Максим Швец вырос в семье военного, окончил кадетский класс, позже отправился на фронт в качестве добровольца Фото: Администрация города Кургана Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев вручил семье погибшего посмертный орден Мужества Фото: Администрация города Кургана Орден Мужества был присвоен военному по поручению президента РФ Владимира Путина Фото: Администрация города Кургана

В курганском военкомате семье погибшего военнослужащего Максима Швеца вручили орден Мужества по поручению президента РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Младшего сержанта Максима Швеца, героически погибшего 6 августа при исполнении воинского долга, посмертно наградили орденом Мужества. Поручение подписано президентом России Владимиром Путиным», — указано на сайте. Награду передали семье бойца. Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев и первый заместитель главы города Павел Каргаполов выразили соболезнования родным погибшего. Как сообщают в мэрии, Швец родился в семье военнослужащего, окончил кадетский класс в школе №23 г. Кургана. На фронт мужчина пошел добровольцем. «Он до последнего остался верен присяге и погиб, защищая мирных людей и страну в ходе специальной военной операции», — пишут в администрации. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины.