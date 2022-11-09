09 ноября 2022

В Кургане посмертно наградили бойца СВО. Фото

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День ВДВ. Курган , армия, гвоздики, военная одежда, солдат, хаки
Погибшего в СВО военного наградили орденом Мужества посмертно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В курганском военкомате семье погибшего военнослужащего Максима Швеца вручили орден Мужества по поручению президента РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии Кургана.

«Младшего сержанта Максима Швеца, героически погибшего 6 августа при исполнении воинского долга, посмертно наградили орденом Мужества. Поручение подписано президентом России Владимиром Путиным», — указано на сайте. Награду передали семье бойца. Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев и первый заместитель главы города Павел Каргаполов выразили соболезнования родным погибшего.

Как сообщают в мэрии, Швец родился в семье военнослужащего, окончил кадетский класс в школе №23 г. Кургана. На фронт мужчина пошел добровольцем. «Он до последнего остался верен присяге и погиб, защищая мирных людей и страну в ходе специальной военной операции», — пишут в администрации.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины.

Максим Швец вырос в семье военного, окончил кадетский класс, позже отправился на фронт в качестве добровольца
Фото:
Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев вручил семье погибшего посмертный орден Мужества
Фото:
Орден Мужества был присвоен военному по поручению президента РФ Владимира Путина
Фото:

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В курганском военкомате семье погибшего военнослужащего Максима Швеца вручили орден Мужества по поручению президента РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Младшего сержанта Максима Швеца, героически погибшего 6 августа при исполнении воинского долга, посмертно наградили орденом Мужества. Поручение подписано президентом России Владимиром Путиным», — указано на сайте. Награду передали семье бойца. Военный комиссар города Кургана Сергей Васильев и первый заместитель главы города Павел Каргаполов выразили соболезнования родным погибшего. Как сообщают в мэрии, Швец родился в семье военнослужащего, окончил кадетский класс в школе №23 г. Кургана. На фронт мужчина пошел добровольцем. «Он до последнего остался верен присяге и погиб, защищая мирных людей и страну в ходе специальной военной операции», — пишут в администрации. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины.
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