В правительстве ЯНАО существует традиция обмена подарками с помощью новогодней игры тайный Дед Мороз — стоимость подарков в этом году не превышает 1 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.
«Тайный Дед Мороз стал традиционным мероприятием среди сотрудников правительства. Это год не исключение. В среднем сумма подарка составляет 500-700 рублей, но не больше тысячи», — утверждает инсайдер.
В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее URA.RU сообщало, что руководители муниципалитетов и директоры департаментов правительства ЯНАО получили распоряжение не проводить новогодние корпоративы. Такое негласное указание дал губернатор Дмитрий Артюхов.
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