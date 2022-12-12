Источник раскрыл, сколько чиновники правительства ЯНАО потратят на новогодние подарки друг другу. Инсайд

Новый год в ЯНАО: чиновники потратят на подарки друг другу до тысячи рублей

13 декабря 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Чиновники потратят на подарки друг другу до тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве ЯНАО существует традиция обмена подарками с помощью новогодней игры тайный Дед Мороз — стоимость подарков в этом году не превышает 1 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Тайный Дед Мороз стал традиционным мероприятием среди сотрудников правительства. Это год не исключение. В среднем сумма подарка составляет 500-700 рублей, но не больше тысячи», — утверждает инсайдер. В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что руководители муниципалитетов и директоры департаментов правительства ЯНАО получили распоряжение не проводить новогодние корпоративы. Такое негласное указание дал губернатор Дмитрий Артюхов.

В правительстве ЯНАО существует традиция обмена подарками с помощью новогодней игры тайный Дед Мороз — стоимость подарков в этом году не превышает 1 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Тайный Дед Мороз стал традиционным мероприятием среди сотрудников правительства. Это год не исключение. В среднем сумма подарка составляет 500-700 рублей, но не больше тысячи», — утверждает инсайдер. В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что руководители муниципалитетов и директоры департаментов правительства ЯНАО получили распоряжение не проводить новогодние корпоративы. Такое негласное указание дал губернатор Дмитрий Артюхов.