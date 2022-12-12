12 декабря 2022

Источник раскрыл, сколько чиновники правительства ЯНАО потратят на новогодние подарки друг другу. Инсайд

Новый год в ЯНАО: чиновники потратят на подарки друг другу до тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники потратят на подарки друг другу до тысячи рублей Фото:

В правительстве ЯНАО существует традиция обмена подарками с помощью новогодней игры тайный Дед Мороз — стоимость подарков в этом году не превышает 1 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Тайный Дед Мороз стал традиционным мероприятием среди сотрудников правительства. Это год не исключение. В среднем сумма подарка составляет 500-700 рублей, но не больше тысячи», — утверждает инсайдер.

В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что руководители муниципалитетов и директоры департаментов правительства ЯНАО получили распоряжение не проводить новогодние корпоративы. Такое негласное указание дал губернатор Дмитрий Артюхов.

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В правительстве ЯНАО существует традиция обмена подарками с помощью новогодней игры тайный Дед Мороз — стоимость подарков в этом году не превышает 1 000 рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Тайный Дед Мороз стал традиционным мероприятием среди сотрудников правительства. Это год не исключение. В среднем сумма подарка составляет 500-700 рублей, но не больше тысячи», — утверждает инсайдер. В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что руководители муниципалитетов и директоры департаментов правительства ЯНАО получили распоряжение не проводить новогодние корпоративы. Такое негласное указание дал губернатор Дмитрий Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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