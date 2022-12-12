В ЯНАО упростили получение пособия на первого ребенка

Власти ЯНАО упростили процесс получения ежемесячного пособия на первого ребенка. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, со следующего года выплаты будут начисляться через фонд пенсионного и социального страхования России.
«Некоторые изменения коснутся ежемесячной выплаты на первого ребенка до трех лет, которая ранее была назначена гражданам через органы соцзащиты. С 2023 года, в том числе за январь, ее будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России», — говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора.
Там добавили, что для начисления денег департамент начал передавать сведения о получателях в связи с введением единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. В округе насчитывается около трех тысяч получателей.
Ранее сообщалось, что власти компенсируют стоимость обучения для детей из многодетных семей. Таким образом, студенты окружных колледжей и техникумов смогут получить компенсацию в размере 100%.
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