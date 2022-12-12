12 декабря 2022

В ЯНАО упростили получение пособия на первого ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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С 2023 года выплаты будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России Фото:

Власти ЯНАО упростили процесс получения ежемесячного пособия на первого ребенка. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, со следующего года выплаты будут начисляться через фонд пенсионного и социального страхования России.

«Некоторые изменения коснутся ежемесячной выплаты на первого ребенка до трех лет, которая ранее была назначена гражданам через органы соцзащиты. С 2023 года, в том числе за январь, ее будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России», — говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора.

Там добавили, что для начисления денег департамент начал передавать сведения о получателях в связи с введением единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. В округе насчитывается около трех тысяч получателей.

Ранее сообщалось, что власти компенсируют стоимость обучения для детей из многодетных семей. Таким образом, студенты окружных колледжей и техникумов смогут получить компенсацию в размере 100%.

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Власти ЯНАО упростили процесс получения ежемесячного пособия на первого ребенка. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, со следующего года выплаты будут начисляться через фонд пенсионного и социального страхования России. «Некоторые изменения коснутся ежемесячной выплаты на первого ребенка до трех лет, которая ранее была назначена гражданам через органы соцзащиты. С 2023 года, в том числе за январь, ее будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России», — говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. Там добавили, что для начисления денег департамент начал передавать сведения о получателях в связи с введением единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. В округе насчитывается около трех тысяч получателей. Ранее сообщалось, что власти компенсируют стоимость обучения для детей из многодетных семей. Таким образом, студенты окружных колледжей и техникумов смогут получить компенсацию в размере 100%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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