В ЯНАО упростили получение пособия на первого ребенка

13 декабря 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

С 2023 года выплаты будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО упростили процесс получения ежемесячного пособия на первого ребенка. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, со следующего года выплаты будут начисляться через фонд пенсионного и социального страхования России. «Некоторые изменения коснутся ежемесячной выплаты на первого ребенка до трех лет, которая ранее была назначена гражданам через органы соцзащиты. С 2023 года, в том числе за январь, ее будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России», — говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. Там добавили, что для начисления денег департамент начал передавать сведения о получателях в связи с введением единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. В округе насчитывается около трех тысяч получателей. Ранее сообщалось, что власти компенсируют стоимость обучения для детей из многодетных семей. Таким образом, студенты окружных колледжей и техникумов смогут получить компенсацию в размере 100%.

Власти ЯНАО упростили процесс получения ежемесячного пособия на первого ребенка. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, со следующего года выплаты будут начисляться через фонд пенсионного и социального страхования России. «Некоторые изменения коснутся ежемесячной выплаты на первого ребенка до трех лет, которая ранее была назначена гражданам через органы соцзащиты. С 2023 года, в том числе за январь, ее будет начислять фонд пенсионного и социального страхования России», — говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. Там добавили, что для начисления денег департамент начал передавать сведения о получателях в связи с введением единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. В округе насчитывается около трех тысяч получателей. Ранее сообщалось, что власти компенсируют стоимость обучения для детей из многодетных семей. Таким образом, студенты окружных колледжей и техникумов смогут получить компенсацию в размере 100%.