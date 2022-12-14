На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией

Глава офиса президента Украины Ермак: произошел очередной обмен пленными с Россией
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Украина вернула 64 пленных в рамках нового обмена с Россией, заявил Андрей Ермак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина вернула 64 военнослужащих в рамках нового обмена с Россией», — написал Ермак в своем telegram-канале. Помимо этого, сообщается о возврате четырех тел погибших. Информация о том, сколько человек вернула Россия неизвестна. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент выхода публикации информации не поступило.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за все время обменов пленными с Украиной на территорию ДНР вернулись 135 пленных. Последний обмен состоялся 6 декабря в формате 60 на 60, передает «Национальная служба новостей».

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Между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина вернула 64 военнослужащих в рамках нового обмена с Россией», — написал Ермак в своем telegram-канале. Помимо этого, сообщается о возврате четырех тел погибших. Информация о том, сколько человек вернула Россия неизвестна. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент выхода публикации информации не поступило. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за все время обменов пленными с Украиной на территорию ДНР вернулись 135 пленных. Последний обмен состоялся 6 декабря в формате 60 на 60, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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