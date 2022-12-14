Три года назад директор «Эко Технопарк» Сергей Завьялов был кандидатом на пост главы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов, который в 2019 году был претендентом на пост главы Кургана, улетел в Гонконг на международную экологическую выставку. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«14 декабря в Гонконге открылась 17-я международная экологическая выставка Eco Expo Asia 2022. В этом году на выставке представлены девять тематических зон, в том числе „Экологичный транспорт“, „Управление отходами и экономика замкнутого цикла“. На повестке дня: углеродная нейтральность, устойчивое развитие, водород, международная торговля углеродными единицами, ESG», — написал Завьялов.

Также он выделил представленный на выставке автоматический пункт приема вторсырья, в котором после утилизации отходов можно сразу же что-то купить. «Традиционные контейнеры для раздельного сбора совмещены с вендинговым автоматом. Раздельно собранные отходы помещаются в соответствующий отсек, автоматически взвешиваются и средства моментально зачисляются на спецкарту, с которой тут же в автомате можно приобрести различные товары», — добавил Завьялов. При этом бизнесмен отметил, что несмотря на произведенный эффект, у него есть много вопросов к его практической реализации.

Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской облдумы, гендиректор ОАО «Заурал-Лес» Максим Харлов посетил Таджикистан. В рамках бизнес-миссии также были представители растениеводства и арматурной сферы. До этого также сообщалось о визите курганских топ-менеджеров в Казахстане.

Директор «Эко Технопарк» Сергей Завьялов улетел в Гонконг на 17-ю международную экологическую выставку Eco Expo Asia 2022 Фото: Сергей Завьялов, соцсеть «ВКонтакте»

Бизнесмен оценил на выставке автоматический пункт приема вторсырья, в котором после утилизации отходов можно сразу купить товары Фото: Сергей Завьялов, соцсеть «ВКонтакте»