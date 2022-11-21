Депутат курганской областной думы, гендиректор ОАО «Заурал-Лес» Максим Харлов отправился с бизнес-миссией в республику Таджикистан. В делегации также приняли участие представители растениеводства и арматурной сферы. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кургана Илья Назаренко.
«Делегация предпринимателей Курганской области прибыла в Таджикистан. В бизнес-миссии принимает участие депутат областной думы Максим Харлов, директор завода „Темпер Рус“ Сергей Первухин, предприниматели Александр Айвазов и Олег Колташов», — рассказал Назаренко.
Руководитель курганской ТПП отметил, что делегация уже провела встречу с вице-губернатором Хатлонской области республики Таджикистан. В ходе переговоров намечены перспективные направления сотрудничества. В планах проведение еще нескольких встреч. Бизнес-миссия будет проходить 22 и 23 ноября.
Депутат курганской областной думы, гендиректор ОАО «Заурал-Лес» Максим Харлов отправился с бизнес-миссией в республику Таджикистан. В делегации также приняли участие представители растениеводства и арматурной сферы. Об этом корреспонденту URA.RU cообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кургана Илья Назаренко. «Делегация предпринимателей Курганской области прибыла в Таджикистан. В бизнес-миссии принимает участие депутат областной думы Максим Харлов, директор завода „Темпер Рус“ Сергей Первухин, предприниматели Александр Айвазов и Олег Колташов», — рассказал Назаренко. Руководитель курганской ТПП отметил, что делегация уже провела встречу с вице-губернатором Хатлонской области республики Таджикистан. В ходе переговоров намечены перспективные направления сотрудничества. В планах проведение еще нескольких встреч. Бизнес-миссия будет проходить 22 и 23 ноября. Ранее URA.RU писало о том, что курганские топ-менеджеры отправились за границу. Промышленные предприятия посетил крупнейшие международные события в Казахстане.