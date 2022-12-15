В курганском военкомате показали наиболее подготовленное к мобилизации предприятие

16 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Курганский военком назвал лучшее транспортное предприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военкомате города Кургана назвали предприятие, лучше всего подготовленное к условиям мобилизации. Им стало ООО «Курганское автотранспортное предприятие». Об этом сообщается на новостном портале курганского СМИ. «Победителем в смотре-конкурсе по вопросам исполнения военно-транспортных обязанностей среди организаций города занимает ООО „Курганское автотранспортное предприятие“. Организацию посчитали наиболее подготовленной к мобилизации», — указано в материале медиахолдинга «Область 45» Сообщается, что смотр-конкурс в Кургане проходит седьмой год подряд. Участников конкурса оценивали по учеты машин, качеству маршрутов, готовность передать машины на нужды мобилизованных и сама готовность техники. «Это способствует развитию и усовершенствованию базового мобилизационного развертывания города Кургана и совершенствованию работы в этом направлении. Также благодаря этому конкурсу, у нас заметно улучшается качество техники на предприятиях», — цитирует слова военного комиссара Сергея Дюрягина курганский медиахолдинг.

В военкомате города Кургана назвали предприятие, лучше всего подготовленное к условиям мобилизации. Им стало ООО «Курганское автотранспортное предприятие». Об этом сообщается на новостном портале курганского СМИ. «Победителем в смотре-конкурсе по вопросам исполнения военно-транспортных обязанностей среди организаций города занимает ООО „Курганское автотранспортное предприятие“. Организацию посчитали наиболее подготовленной к мобилизации», — указано в материале медиахолдинга «Область 45» Сообщается, что смотр-конкурс в Кургане проходит седьмой год подряд. Участников конкурса оценивали по учеты машин, качеству маршрутов, готовность передать машины на нужды мобилизованных и сама готовность техники. «Это способствует развитию и усовершенствованию базового мобилизационного развертывания города Кургана и совершенствованию работы в этом направлении. Также благодаря этому конкурсу, у нас заметно улучшается качество техники на предприятиях», — цитирует слова военного комиссара Сергея Дюрягина курганский медиахолдинг.