15 декабря 2022

В курганском военкомате показали наиболее подготовленное к мобилизации предприятие

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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Курганский военком назвал лучшее транспортное предприятие Фото:
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Мобилизация в России

В военкомате города Кургана назвали предприятие, лучше всего подготовленное к условиям мобилизации. Им стало ООО «Курганское автотранспортное предприятие». Об этом сообщается на новостном портале курганского СМИ.

«Победителем в смотре-конкурсе по вопросам исполнения военно-транспортных обязанностей среди организаций города занимает ООО „Курганское автотранспортное предприятие“. Организацию посчитали наиболее подготовленной к мобилизации», — указано в материале медиахолдинга «Область 45»

Сообщается, что смотр-конкурс в Кургане проходит седьмой год подряд. Участников конкурса оценивали по учеты машин, качеству маршрутов, готовность передать машины на нужды мобилизованных и сама готовность техники. «Это способствует развитию и усовершенствованию базового мобилизационного развертывания города Кургана и совершенствованию работы в этом направлении. Также благодаря этому конкурсу, у нас заметно улучшается качество техники на предприятиях», — цитирует слова военного комиссара Сергея Дюрягина курганский медиахолдинг.

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В военкомате города Кургана назвали предприятие, лучше всего подготовленное к условиям мобилизации. Им стало ООО «Курганское автотранспортное предприятие». Об этом сообщается на новостном портале курганского СМИ. «Победителем в смотре-конкурсе по вопросам исполнения военно-транспортных обязанностей среди организаций города занимает ООО „Курганское автотранспортное предприятие“. Организацию посчитали наиболее подготовленной к мобилизации», — указано в материале медиахолдинга «Область 45» Сообщается, что смотр-конкурс в Кургане проходит седьмой год подряд. Участников конкурса оценивали по учеты машин, качеству маршрутов, готовность передать машины на нужды мобилизованных и сама готовность техники. «Это способствует развитию и усовершенствованию базового мобилизационного развертывания города Кургана и совершенствованию работы в этом направлении. Также благодаря этому конкурсу, у нас заметно улучшается качество техники на предприятиях», — цитирует слова военного комиссара Сергея Дюрягина курганский медиахолдинг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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