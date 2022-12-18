В Германии отказались завершать конфликт на Украине

Глава МИД ФРГ выступила против прекращения огня на условиях России
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Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, заявила Анналена Бербок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Германии против того, чтобы конфликт между Украиной и Россией закончился на условиях последней. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Это не положит конец „ужасу“ жителей Украины», — считает министр. Ее слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возврат к границам до 24 февраля не прекратит конфликт между странами. Также он говорил и о том, что отвод российских войск к границам 1991 года — единственный выход.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский предпринимали несколько попыток решить конфликт между странами дипломатическим путем, но они ни к чему не привели. Если Россия не раз выражала свою готовность к переговорам, то Зеленский уточнял, что его принуждают к ним.

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В Германии против того, чтобы конфликт между Украиной и Россией закончился на условиях последней. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Это не положит конец „ужасу“ жителей Украины», — считает министр. Ее слова приводит немецкий журнал Der Spiegel. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возврат к границам до 24 февраля не прекратит конфликт между странами. Также он говорил и о том, что отвод российских войск к границам 1991 года — единственный выход. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский предпринимали несколько попыток решить конфликт между странами дипломатическим путем, но они ни к чему не привели. Если Россия не раз выражала свою готовность к переговорам, то Зеленский уточнял, что его принуждают к ним.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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