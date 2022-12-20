«Коммерсант»: послание Путина переносится на 2023 год

Послание президента Росси Владимира Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента (АП).
«Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет. <…> Скорее всего, оно будет сдвинуто на следующий год», — сообщили три источника в АП газете «Коммерсант».
Также отмечается, что в администрации готовились к выступлению, однако существенной работы над текстом послания еще не было. Собеседник издания обосновал это необходимостью дождаться более ясной обстановки в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность перенести послание Путина к Федеральному собранию на 2023 год. Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснял, что Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, поэтому глава государства может сам назначить подходящую дату.
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Послание президента Росси Владимира Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента (АП). «Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет. <…> Скорее всего, оно будет сдвинуто на следующий год», — сообщили три источника в АП газете «Коммерсант». Также отмечается, что в администрации готовились к выступлению, однако существенной работы над текстом послания еще не было. Собеседник издания обосновал это необходимостью дождаться более ясной обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность перенести послание Путина к Федеральному собранию на 2023 год. Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснял, что Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, поэтому глава государства может сам назначить подходящую дату.