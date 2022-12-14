В Кремле допустили проведение послания Путина в 2023 году

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Послание Владимира Путина не будет в письменном виде Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному Cобранию, возможно, будет в следующем году. Об этом он сказал журналистам.

«Нет, в письменном виде его не бывает. Что касается следующего года, безусловно, возможно. Не нужно гадать на кофейной гуще», — заявил Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее СМИ сообщали, что послание президента Федеральному Cобранию будет в конце декабря. В Кремле опровергли это. Затем ТАСС сообщал, что мероприятие проведут в следующем году. По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в Конституции РФ не установлено сроков послания. Президент РФ вправе сам назначить сроки, отметил он.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному Cобранию, возможно, будет в следующем году. Об этом он сказал журналистам. «Нет, в письменном виде его не бывает. Что касается следующего года, безусловно, возможно. Не нужно гадать на кофейной гуще», — заявил Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что послание президента Федеральному Cобранию будет в конце декабря. В Кремле опровергли это. Затем ТАСС сообщал, что мероприятие проведут в следующем году. По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в Конституции РФ не установлено сроков послания. Президент РФ вправе сам назначить сроки, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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