В Кремле допустили проведение послания Путина в 2023 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному Cобранию, возможно, будет в следующем году. Об этом он сказал журналистам.
«Нет, в письменном виде его не бывает. Что касается следующего года, безусловно, возможно. Не нужно гадать на кофейной гуще», — заявил Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее СМИ сообщали, что послание президента Федеральному Cобранию будет в конце декабря. В Кремле опровергли это. Затем ТАСС сообщал, что мероприятие проведут в следующем году. По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в Конституции РФ не установлено сроков послания. Президент РФ вправе сам назначить сроки, отметил он.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному Cобранию, возможно, будет в следующем году. Об этом он сказал журналистам. «Нет, в письменном виде его не бывает. Что касается следующего года, безусловно, возможно. Не нужно гадать на кофейной гуще», — заявил Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщали, что послание президента Федеральному Cобранию будет в конце декабря. В Кремле опровергли это. Затем ТАСС сообщал, что мероприятие проведут в следующем году. По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в Конституции РФ не установлено сроков послания. Президент РФ вправе сам назначить сроки, отметил он.