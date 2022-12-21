Депутат ГД РФ Ильтяков поздравил курганских энергетиков

Александр Ильтяков поздравил энергетиков с профессиональным праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков поздравил энергетиков с их профессиональным праздником. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня поздравляю всех, кто трудится в энергетической промышленности с профессиональным праздником! <…> От всей души благодарю вас за большой труд, желаю крепкого здоровья, добра и благополучия!» — написал Ильтяков. Он отметил, что строительство социальных объектов, жилых домов и предприятий, работа действующих заводов не обходятся без электрической и тепловой энергии. «Энергетики заставляют отрасль активно развиваться, и их труд обретает особую важность», — говорит депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии дня энергетики и 25-летнего юбилея «Салехардэнерго» глава Салехарда из ЯНАО Алексей Титовский вручил награды работникам предприятия. Также один из сотрудников получил награду за многолетний добросовестный труд.