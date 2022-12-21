В Кургане не планируют отключать воду в праздничные дни

Для поддержания водопроводной сети коммунальные службы будут работать в усиленном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в новогодние праздники не планируют отключать холодную воду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Отметим, что плановых отключений ХВС в новогодние праздники не будет. <…> Для бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения в Кургане 30 декабря 2022 года сотрудники сооружений АО „Водный Союз“, а также аварийные бригады, лаборатория и центральная диспетчерская служба предприятия перейдут на усиленный режим работы, который продлится все новогодние и рождественские праздники», — рассказали в пресс-службе.

Гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников отметил, что компания усилила ремонтные бригады, сделала необходимый запас материалов и составила список дежурных. Представители компании попросили горожан сообщать о проблемах в центральную диспетчерскую службу «Водного Союза».

Из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года планирует потратить на модернизацию сетей более 600 млн рублей.