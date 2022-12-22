Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в зоне проведения спецоперации, оценил условия размещения личного состава, а также уделил особое внимание обеспечению военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в telegram-канале Минобороны. Инспекция затрагивала проверку условий размещения военных, состояния медицинских подразделений, а также температурного поддержания в блиндажах. В завершении глава Минобороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Ранее Шойгу произвел аналогичную инспекцию. Она прошла в рамках поездки в Южный военный округ.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в зоне проведения спецоперации, оценил условия размещения личного состава, а также уделил особое внимание обеспечению военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в telegram-канале Минобороны. Инспекция затрагивала проверку условий размещения военных, состояния медицинских подразделений, а также температурного поддержания в блиндажах. В завершении глава Минобороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Ранее Шойгу произвел аналогичную инспекцию. Она прошла в рамках поездки в Южный военный округ.