Шойгу лично проверил российских военных в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия
Шойгу провел проверку подразделений в зоне проведения спецоперации, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в зоне проведения спецоперации, оценил условия размещения личного состава, а также уделил особое внимание обеспечению военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в telegram-канале Минобороны. Инспекция затрагивала проверку условий размещения военных, состояния медицинских подразделений, а также температурного поддержания в блиндажах. В завершении глава Минобороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

Ранее Шойгу произвел аналогичную инспекцию. Она прошла в рамках поездки в Южный военный округ.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в зоне проведения спецоперации, оценил условия размещения личного состава, а также уделил особое внимание обеспечению военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в telegram-канале Минобороны. Инспекция затрагивала проверку условий размещения военных, состояния медицинских подразделений, а также температурного поддержания в блиндажах. В завершении глава Минобороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Ранее Шойгу произвел аналогичную инспекцию. Она прошла в рамках поездки в Южный военный округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...