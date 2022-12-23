Премьер-министр Италии призвала сограждан сидеть без света в знак солидарности с Украиной

23 декабря 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Итальянцы должны отключать свет на один час каждый день в знак солидарности, считает Джорджия Мелони Фото: Анна Майорова © URA.RU В знак солидарности с Украиной итальянцы должны отключать газ и электричество на один час каждый день. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Риме перед собранием итальянских послов. «Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на один час в день», — сказала Мелони. Ее слова приводит агентство Reuters. Пользователи Twitter уже успели отреагировать на заявление. «Это одна из самых глупых вещей, которую я слышал за последнее время», — написал пользователь Display86. «Такие усилия определенно поменяют правила игры для Украины. А как насчет противовоздушной обороны и тяжелого вооружения?», — написал DEx8. Он также отметил, что Мелони хорошая только словами и обещаниями. «Один час? Такая жертва…», — пошутил читатель с ником BallyTweet. «Это почти невозможно. На Сицилии сейчас 20 градусов. Этим летом мы скорее узнаем, что такое жизнь в Африке», — сыронизировал Darius. На Украине проводятся экстренные отключения электроэнергии. Недавно глава военной администрации Киевской области заявлял, что 80% региона остается без света. Отключение электроэнергии в Киевской области связано с серией российских ракетных ударов, которые совершаются в рамках специальной военной операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В знак солидарности с Украиной итальянцы должны отключать газ и электричество на один час каждый день. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Риме перед собранием итальянских послов. «Чтобы понять, через что проходят украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на один час в день», — сказала Мелони. Ее слова приводит агентство Reuters. Пользователи Twitter уже успели отреагировать на заявление. «Это одна из самых глупых вещей, которую я слышал за последнее время», — написал пользователь Display86. «Такие усилия определенно поменяют правила игры для Украины. А как насчет противовоздушной обороны и тяжелого вооружения?», — написал DEx8. Он также отметил, что Мелони хорошая только словами и обещаниями. «Один час? Такая жертва…», — пошутил читатель с ником BallyTweet. «Это почти невозможно. На Сицилии сейчас 20 градусов. Этим летом мы скорее узнаем, что такое жизнь в Африке», — сыронизировал Darius. На Украине проводятся экстренные отключения электроэнергии. Недавно глава военной администрации Киевской области заявлял, что 80% региона остается без света. Отключение электроэнергии в Киевской области связано с серией российских ракетных ударов, которые совершаются в рамках специальной военной операции.