Кулеба заявил, что 80% Киевской области остается без света

20 декабря 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

80% Киевской области осталось без света Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 80% Киевской области остается без света. Об этом сообщил Глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем telegram-канале. «В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры „Укрэнерго“ применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона», — написал Кулеба. Он также отметил, что самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса. Отключение электроэнергии в Киевской области связано с серией ракетных ударов России. Ранее URA.RU приводило мнение полковника в отставке Анатолия Матвийчука — он считает, что атака на энергоинфраструктуру Украины приблизит переговоры.

80% Киевской области остается без света. Об этом сообщил Глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем telegram-канале. «В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры „Укрэнерго“ применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона», — написал Кулеба. Он также отметил, что самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса. Отключение электроэнергии в Киевской области связано с серией ракетных ударов России. Ранее URA.RU приводило мнение полковника в отставке Анатолия Матвийчука — он считает, что атака на энергоинфраструктуру Украины приблизит переговоры.