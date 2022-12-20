Кулеба заявил, что 80% Киевской области остается без света

80% Киевской области осталось без света
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
80% Киевской области остается без света. Об этом сообщил Глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем telegram-канале.
«В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры „Укрэнерго“ применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона», — написал Кулеба. Он также отметил, что самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля с целью помочь жителям Донбасса. Отключение электроэнергии в Киевской области связано с серией ракетных ударов России. Ранее URA.RU приводило мнение полковника в отставке Анатолия Матвийчука — он считает, что атака на энергоинфраструктуру Украины приблизит переговоры.
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