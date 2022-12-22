Тюменские таксопарки теряют прибыль из-за санкций

Обслуживание таксопарков стало невыгодным для компаний из-за роста цен на автозапчасти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские агрегаторы такси несут большие убытки, обслуживая собственные автопарки. Все из-за подорожания запчастей после введения санкций. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к агрегатору «Яндекс.Такси».

«Содержать собственный автопарк становится убыточно. За месяц таксист нашей компании, работающий по 7-8 часов в день, проезжает несколько тысяч километров. Неаккуратный водитель, поездив на машине месяц, принесет в разы больше затрат, чем прибыли. Все потому, что цены на запчасти буквально взлетели», — сообщил источник агентства.

По словам собеседника URA.RU, получить машину в компании стало намного сложнее, чем год назад. «Машины выдают с неохотой. Смотрят на стаж. Чаще всего рассчитывать можно на старые и самые дешевые в обслуживании автомобили», — рассказал источник из «Яндекс.Такси».

Ранее URA.RU сообщало про войну за пассажиров, которую тюменские таксисты устроят под Новый год. Цена на поездку в новогоднюю ночь может увеличиться на 300%.