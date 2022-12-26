Курганские власти резко ухудшили свои позиции в федеральном рейтинге эффективности

По итогам 2022 года курганские управленцы заняли в рейтинге АПЭК 59-е место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган по итогам 2022 года потерял 12 позиций в рейтинге эффективности управления в городских округах России, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Курганские власти оказались на 59-м месте. Информация опубликован на сайте АПЭК.

Эксперты указали, что рейтинг показывает актуальные результаты работы муниципальной власти в целом. «Существуют негативные примеры городских округов, опустившихся в рейтинге на десять и более позиций. В их число в этом году попали только Магадан и Курган, занимающие места во второй половине рейтинга», — указано в комментариях к данному списку. По итогам 2022 года Курган занял в рейтинге 59-е место (в 2021 году было 47-е место). Общий балл — 0,519.

Рейтинг разделен на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. По каждому из них эксперты проводят свою оценку. Курган в первом блоке занял 80-е место. В прошлом году у него была 71-я строчка. По социально-экономическим показателям у курганских властей за этот год 18-я строчка (14-е место в 2021 году).

В пресс-службу администрации Кургана направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать итоги опубликованного рейтинга. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова за месяц поднялась на пять позиций в рейтинге глав городов, который был опубликован на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». По итогам этого года она заняла 79-е место. За октябрь—ноябрь Ситникова занимала 84-е место.