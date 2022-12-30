30 декабря 2022
29 декабря 2022

В канун Нового года в ЯНАО откроют зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыли 31 декабря Фото:

В ЯНАО с полуночи 31 декабря открывается движение автотранспорта по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«С 00:00 часов 31 декабря открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. [Движение разрешено] для всех видов транспортных средств, общей массой до 10 тонн», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что зимники в ЯНАО планируется открыть в конце декабря. Зимние автодороги в округе оборудованы по новым стандартам.

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В ЯНАО с полуночи 31 декабря открывается движение автотранспорта по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «С 00:00 часов 31 декабря открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. [Движение разрешено] для всех видов транспортных средств, общей массой до 10 тонн», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что зимники в ЯНАО планируется открыть в конце декабря. Зимние автодороги в округе оборудованы по новым стандартам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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