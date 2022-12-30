В канун Нового года в ЯНАО откроют зимник

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыли 31 декабря
В ЯНАО с полуночи 31 декабря открывается движение автотранспорта по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
«С 00:00 часов 31 декабря открывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. [Движение разрешено] для всех видов транспортных средств, общей массой до 10 тонн», — сообщается в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что зимники в ЯНАО планируется открыть в конце декабря. Зимние автодороги в округе оборудованы по новым стандартам.
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