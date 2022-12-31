Курганские VIP исполнили новогодние мечты семерых детей

01 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Главы предприятий Курганской области исполнили мечты семерых детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В рамках проведения акции «Елка губернатора» руководители ведущих предприятий и организаций Курганской области реализовали мечты семерых детей. Эта информация опубликована в telegram-канале правительства региона. «Накануне Нового года 14-летний Иван получил гантели для занятия спортом от генерального директора АО «НПО «Курганприбор» Федора Колосовникова. Сестра Ивана также не осталась без подарка. Генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников исполнил желание 15-летнего Александра. Он получил в подарок смарт-часы», — указано в сообщении. От гендиректора ООО «Мобидик» Александра Черняка 2-летний Сергей получил такие же часы и беспроводные наушники в подарок. Президент Союза «Торгово-промышленная палата г. Кургана» Илья Назаренко подарил сестрам Екатерине и Виктории кресло-мешок. Кукольный дом передали 5-летней Милане от заместителя председателя Курганской облдумы Евгения Кафеева. 11-летний Илья получил в подарок от директора предприятия «ВМ-Инвест» Максима Муравского баскетбольный мяч и гантели. А 8-летней Еве председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова купила портативную музыкальную колонку. URA.RU писало ранее, что глава Курганской области Вадим Шумков, члены правительства и руководители федеральных органов власти, а также представители бизнес-сообщества сняли с «Елки губернатора» порядка 90 шаров с детскими мечтами. 31 декабря Шумков отчитался о подарках, которые он подарил детям региона и Херсонской области. Новогодние сюрпризы адресованы детям мобилизованных, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и тем, кто воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках проведения акции «Елка губернатора» руководители ведущих предприятий и организаций Курганской области реализовали мечты семерых детей. Эта информация опубликована в telegram-канале правительства региона. «Накануне Нового года 14-летний Иван получил гантели для занятия спортом от генерального директора АО «НПО «Курганприбор» Федора Колосовникова. Сестра Ивана также не осталась без подарка. Генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников исполнил желание 15-летнего Александра. Он получил в подарок смарт-часы», — указано в сообщении. От гендиректора ООО «Мобидик» Александра Черняка 2-летний Сергей получил такие же часы и беспроводные наушники в подарок. Президент Союза «Торгово-промышленная палата г. Кургана» Илья Назаренко подарил сестрам Екатерине и Виктории кресло-мешок. Кукольный дом передали 5-летней Милане от заместителя председателя Курганской облдумы Евгения Кафеева. 11-летний Илья получил в подарок от директора предприятия «ВМ-Инвест» Максима Муравского баскетбольный мяч и гантели. А 8-летней Еве председатель регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова купила портативную музыкальную колонку. URA.RU писало ранее, что глава Курганской области Вадим Шумков, члены правительства и руководители федеральных органов власти, а также представители бизнес-сообщества сняли с «Елки губернатора» порядка 90 шаров с детскими мечтами. 31 декабря Шумков отчитался о подарках, которые он подарил детям региона и Херсонской области. Новогодние сюрпризы адресованы детям мобилизованных, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и тем, кто воспитывается в многодетных и малообеспеченных семьях.