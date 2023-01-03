Синоптики предупредили курганцев о тумане

04 января 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Курганской области 5 января ожидается туман Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские синоптики предупредили жителей региона о тумане 5 января. Информация опубликована на официальном сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Кургане и Курганской области 5 января ночью в отдельных районах ожидаются туманы. На дорогах сохранится гололедица, снежный накат», — говорится в опубликованном на сайте ЦГМС сообщении. По данным синоптиков, днем в четверг температура воздуха в регионе составит минус 11 — минус 16 градусов. Ночью будет -15, -20 градусов. При пояснении столбики термометров опустятся до -25 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ранее URA.RU писало, что по данным Гидрометцентра России в Кургане после новогодних праздников придут 30-градусные морозы. При этом средняя месячная температура воздуха в январе составит около -14, -17 градусов, что является нормой.

Курганские синоптики предупредили жителей региона о тумане 5 января. Информация опубликована на официальном сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Кургане и Курганской области 5 января ночью в отдельных районах ожидаются туманы. На дорогах сохранится гололедица, снежный накат», — говорится в опубликованном на сайте ЦГМС сообщении. По данным синоптиков, днем в четверг температура воздуха в регионе составит минус 11 — минус 16 градусов. Ночью будет -15, -20 градусов. При пояснении столбики термометров опустятся до -25 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ранее URA.RU писало, что по данным Гидрометцентра России в Кургане после новогодних праздников придут 30-градусные морозы. При этом средняя месячная температура воздуха в январе составит около -14, -17 градусов, что является нормой.