Замминистра обороны РФ исполнил мечту шестилетнего курганца. Фото

06 января 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Шестилетний мальчик из Курганской области побывал в музее военной техники в рамках акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов исполнил мечту шестилетнего Макара из Курганской области в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Мальчик, мечтавший побывать в музее военной техники, вместе с семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха и побывал в танке, сообщает телеканал «Звезда». «Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в новогодней благотворительной акции „Елка желаний“. Замглавы российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку Макара из Курганской области. Мальчик хотел побывать в музеях военной техники», — говорится в сюжете «Звезды». Семья Макара побывала в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Они посетили музейный комплекс, попробовали партизанский обед в блиндаже Партизанской деревни. Макара специалисты познакомили с устройством танка Т-62М. Мальчик также побывал в лабораторию ремонта и реставрации военной техники и вооружения, где получил сертификат юного реставратора. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин пообещал исполнить новогоднее желание девочки из Курганской области. Шар с желанием девочки Путин вытянул в рамках акции «Елка желаний». Девочка написала, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. А руководители ведущих предприятий и организаций Курганской области исполнили мечты семерых детей. Замминистра обороны России исполнил мечту мальчика из Курганской области фото: tvzvezda.ru фото: tvzvezda.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов исполнил мечту шестилетнего Макара из Курганской области в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Мальчик, мечтавший побывать в музее военной техники, вместе с семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха и побывал в танке, сообщает телеканал «Звезда». «Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в новогодней благотворительной акции „Елка желаний“. Замглавы российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку Макара из Курганской области. Мальчик хотел побывать в музеях военной техники», — говорится в сюжете «Звезды». Семья Макара побывала в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Они посетили музейный комплекс, попробовали партизанский обед в блиндаже Партизанской деревни. Макара специалисты познакомили с устройством танка Т-62М. Мальчик также побывал в лабораторию ремонта и реставрации военной техники и вооружения, где получил сертификат юного реставратора. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин пообещал исполнить новогоднее желание девочки из Курганской области. Шар с желанием девочки Путин вытянул в рамках акции «Елка желаний». Девочка написала, что мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. А руководители ведущих предприятий и организаций Курганской области исполнили мечты семерых детей.