Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Курганской области Агаты Былковой, которая хотела посмотреть на северное сияние. Она провела новогодние дни в Ямало-Ненецком автономном округе. Данная информация размещена на официальном сайте главы страны.
«У тебя было столько мероприятий, я посмотрел: и охота за северным сиянием, чего ты хотела, посещение этнографического музея. Потом вы были на городском уличном празднике в Новый год», — сказал Путин в разговоре с жительницей Курганской области.
Сообщается, что Агата вместе с семьей побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» в ЯНАО. Девочка смогла посмотреть на северное сияние и прокатилась на оленьей упряжке. Путин также отметил, что Агата Былкова смогла покататься на лошадях и попробовать приготовить еду в русской печи.
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Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Курганской области Агаты Былковой, которая хотела посмотреть на северное сияние. Она провела новогодние дни в Ямало-Ненецком автономном округе. Данная информация размещена на официальном сайте главы страны. «У тебя было столько мероприятий, я посмотрел: и охота за северным сиянием, чего ты хотела, посещение этнографического музея. Потом вы были на городском уличном празднике в Новый год», — сказал Путин в разговоре с жительницей Курганской области. Сообщается, что Агата вместе с семьей побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» в ЯНАО. Девочка смогла посмотреть на северное сияние и прокатилась на оленьей упряжке. Путин также отметил, что Агата Былкова смогла покататься на лошадях и попробовать приготовить еду в русской печи. Ранее URA.RU писало, что Путин позвонил курганской девочке, которая хотела посмотреть на северное сияние. О желании жительницы региона президент узнал, когда снял шар во время всероссийской акции «Елка желаний».