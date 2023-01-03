Президент РФ исполнил желание девочки из Курганской области. Видео

03 января 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Путин пообщался с жительницей Курганской области, которая рассказала об исполнении своего заветного желания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Курганской области Агаты Былковой, которая хотела посмотреть на северное сияние. Она провела новогодние дни в Ямало-Ненецком автономном округе. Данная информация размещена на официальном сайте главы страны. «У тебя было столько мероприятий, я посмотрел: и охота за северным сиянием, чего ты хотела, посещение этнографического музея. Потом вы были на городском уличном празднике в Новый год», — сказал Путин в разговоре с жительницей Курганской области. Сообщается, что Агата вместе с семьей побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» в ЯНАО. Девочка смогла посмотреть на северное сияние и прокатилась на оленьей упряжке. Путин также отметил, что Агата Былкова смогла покататься на лошадях и попробовать приготовить еду в русской печи. Ранее URA.RU писало, что Путин позвонил курганской девочке, которая хотела посмотреть на северное сияние. О желании жительницы региона президент узнал, когда снял шар во время всероссийской акции «Елка желаний».

Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Курганской области Агаты Былковой, которая хотела посмотреть на северное сияние. Она провела новогодние дни в Ямало-Ненецком автономном округе. Данная информация размещена на официальном сайте главы страны. «У тебя было столько мероприятий, я посмотрел: и охота за северным сиянием, чего ты хотела, посещение этнографического музея. Потом вы были на городском уличном празднике в Новый год», — сказал Путин в разговоре с жительницей Курганской области. Сообщается, что Агата вместе с семьей побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» в ЯНАО. Девочка смогла посмотреть на северное сияние и прокатилась на оленьей упряжке. Путин также отметил, что Агата Былкова смогла покататься на лошадях и попробовать приготовить еду в русской печи. Ранее URA.RU писало, что Путин позвонил курганской девочке, которая хотела посмотреть на северное сияние. О желании жительницы региона президент узнал, когда снял шар во время всероссийской акции «Елка желаний».