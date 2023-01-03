Президент РФ исполнил желание девочки из Курганской области. Видео

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин пообщался с жительницей Курганской области, которая рассказала об исполнении своего заветного желания Фото:

Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Курганской области Агаты Былковой, которая хотела посмотреть на северное сияние. Она провела новогодние дни в Ямало-Ненецком автономном округе. Данная информация размещена на официальном сайте главы страны.

«У тебя было столько мероприятий, я посмотрел: и охота за северным сиянием, чего ты хотела, посещение этнографического музея. Потом вы были на городском уличном празднике в Новый год», — сказал Путин в разговоре с жительницей Курганской области.

Сообщается, что Агата вместе с семьей побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» в ЯНАО. Девочка смогла посмотреть на северное сияние и прокатилась на оленьей упряжке. Путин также отметил, что Агата Былкова смогла покататься на лошадях и попробовать приготовить еду в русской печи.

Ранее URA.RU писало, что Путин позвонил курганской девочке, которая хотела посмотреть на северное сияние. О желании жительницы региона президент узнал, когда снял шар во время всероссийской акции «Елка желаний».

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Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Курганской области Агаты Былковой, которая хотела посмотреть на северное сияние. Она провела новогодние дни в Ямало-Ненецком автономном округе. Данная информация размещена на официальном сайте главы страны. «У тебя было столько мероприятий, я посмотрел: и охота за северным сиянием, чего ты хотела, посещение этнографического музея. Потом вы были на городском уличном празднике в Новый год», — сказал Путин в разговоре с жительницей Курганской области. Сообщается, что Агата вместе с семьей побывала в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» в ЯНАО. Девочка смогла посмотреть на северное сияние и прокатилась на оленьей упряжке. Путин также отметил, что Агата Былкова смогла покататься на лошадях и попробовать приготовить еду в русской печи. Ранее URA.RU писало, что Путин позвонил курганской девочке, которая хотела посмотреть на северное сияние. О желании жительницы региона президент узнал, когда снял шар во время всероссийской акции «Елка желаний».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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