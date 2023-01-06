В Кургане завершилась ночная рождественская служба в Александро-Невском соборе. Ее провел митрополит Даниил. В главный городской храм в ночь с 6 на 7 января пришли сотни людей, рассказали в Курганской епархии.
«По окончании богослужения владыка поздравил паству с праздником Рождества Христова: «Ни одна религия на земле не знала такого, чтобы Бог соединился с человеческой природой, пришел на землю и стал полноценным человеком. Божество не подлежит страданиям, а человек постоянно страдает, несет свой крест», — цитирует митрополита епархия.
Те, кто не смог прийти в храм в рождественскую ночь, могут посмотреть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». В субботу вечером митрополит Даниил совершит всенощное бдение, отметили в епархии.
В рождественскую ночь в храм пришли сотни людей
Курганская епархия, «ВКонтакте»
Ночную службу провел митрополит Даниил
Курганская епархия, «ВКонтакте»
Всенощное бдение состоится вечером 7 января в Александро-Невском соборе
Курганская епархия, «ВКонтакте»
В храме в рождественскую ночь было много детей
Курганская епархия, «ВКонтакте»
В ночь с 6 на 7 января в храме также исповедовали и причащали
Курганская епархия, «ВКонтакте»
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В Кургане завершилась ночная рождественская служба в Александро-Невском соборе. Ее провел митрополит Даниил. В главный городской храм в ночь с 6 на 7 января пришли сотни людей, рассказали в Курганской епархии. «По окончании богослужения владыка поздравил паству с праздником Рождества Христова: «Ни одна религия на земле не знала такого, чтобы Бог соединился с человеческой природой, пришел на землю и стал полноценным человеком. Божество не подлежит страданиям, а человек постоянно страдает, несет свой крест», — цитирует митрополита епархия. Те, кто не смог прийти в храм в рождественскую ночь, могут посмотреть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». В субботу вечером митрополит Даниил совершит всенощное бдение, отметили в епархии.