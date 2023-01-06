В Кургане завершилась рождественская проповедь в Александро-Невском соборе

Праздничная служба прошла в главном городском храме Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане завершилась ночная рождественская служба в Александро-Невском соборе. Ее провел митрополит Даниил. В главный городской храм в ночь с 6 на 7 января пришли сотни людей, рассказали в Курганской епархии.

«По окончании богослужения владыка поздравил паству с праздником Рождества Христова: «Ни одна религия на земле не знала такого, чтобы Бог соединился с человеческой природой, пришел на землю и стал полноценным человеком. Божество не подлежит страданиям, а человек постоянно страдает, несет свой крест», — цитирует митрополита епархия.

Те, кто не смог прийти в храм в рождественскую ночь, могут посмотреть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». В субботу вечером митрополит Даниил совершит всенощное бдение, отметили в епархии.

В рождественскую ночь в храм пришли сотни людей Курганская епархия, «ВКонтакте»

Ночную службу провел митрополит Даниил Курганская епархия, «ВКонтакте»

Всенощное бдение состоится вечером 7 января в Александро-Невском соборе Курганская епархия, «ВКонтакте»

В храме в рождественскую ночь было много детей Курганская епархия, «ВКонтакте»