В ХМАО полиция ищет следователей на зарплату от 70 тысяч

Полиция Нижневартовска ищет новых сотрудников
В Нижневартовске полиция ищет на работу следователей и дознавателей на зарплату от 70 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте сервиса по поиску работы Superjob.
«Расследование уголовных дел (небольшой и средней тяжести), документооборот. Требуются с высшим юридическим образованием специалисты (плюс служба в армии) для прохождения службы в органах внутренних дел по должности дознавателя. Без опыта работы», — сказано в объявлении.
Также в УМВД по Нижневартовску ищут полицейских и инспекторов патрульно-постовой службы. Им обещают платить от 45 и 55 тысяч рублей в месяц соответственно.
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