В ХМАО полиция ищет следователей на зарплату от 70 тысяч

09 января 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Полиция Нижневартовска ищет новых сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске полиция ищет на работу следователей и дознавателей на зарплату от 70 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте сервиса по поиску работы Superjob. «Расследование уголовных дел (небольшой и средней тяжести), документооборот. Требуются с высшим юридическим образованием специалисты (плюс служба в армии) для прохождения службы в органах внутренних дел по должности дознавателя. Без опыта работы», — сказано в объявлении. Также в УМВД по Нижневартовску ищут полицейских и инспекторов патрульно-постовой службы. Им обещают платить от 45 и 55 тысяч рублей в месяц соответственно.

В Нижневартовске полиция ищет на работу следователей и дознавателей на зарплату от 70 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте сервиса по поиску работы Superjob. «Расследование уголовных дел (небольшой и средней тяжести), документооборот. Требуются с высшим юридическим образованием специалисты (плюс служба в армии) для прохождения службы в органах внутренних дел по должности дознавателя. Без опыта работы», — сказано в объявлении. Также в УМВД по Нижневартовску ищут полицейских и инспекторов патрульно-постовой службы. Им обещают платить от 45 и 55 тысяч рублей в месяц соответственно.