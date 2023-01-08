08 января 2023
07 января 2023

В ХМАО полиция ищет следователей на зарплату от 70 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд деда Мороза. Курган, наряд полиции, полиция
Полиция Нижневартовска ищет новых сотрудников Фото:

В Нижневартовске полиция ищет на работу следователей и дознавателей на зарплату от 70 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте сервиса по поиску работы Superjob.

«Расследование уголовных дел (небольшой и средней тяжести), документооборот. Требуются с высшим юридическим образованием специалисты (плюс служба в армии) для прохождения службы в органах внутренних дел по должности дознавателя. Без опыта работы», — сказано в объявлении.

Также в УМВД по Нижневартовску ищут полицейских и инспекторов патрульно-постовой службы. Им обещают платить от 45 и 55 тысяч рублей в месяц соответственно.

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В Нижневартовске полиция ищет на работу следователей и дознавателей на зарплату от 70 тысяч рублей. Объявления опубликованы на сайте сервиса по поиску работы Superjob. «Расследование уголовных дел (небольшой и средней тяжести), документооборот. Требуются с высшим юридическим образованием специалисты (плюс служба в армии) для прохождения службы в органах внутренних дел по должности дознавателя. Без опыта работы», — сказано в объявлении. Также в УМВД по Нижневартовску ищут полицейских и инспекторов патрульно-постовой службы. Им обещают платить от 45 и 55 тысяч рублей в месяц соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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