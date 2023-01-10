Предпринимателям Кургана вновь помогут с продвижением бизнеса

Индивидуальным предпринимателям и физлицам бесплатно изготовят визитки и листовки в Курганской области

Предпринимателям Зауралья бесплатно сделают визитки (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Зауралье решили возобновить оказание бесплатной услуги для самозанятых и индивидуальных предпринимателей региона. Эта информация опубликована в telegram-канале бизнес-сообщества Курганской области.

«Центр поддержки предпринимательства возобновляет оказание бесплатной услуги по изготовлению визиток и листовок с целью продвижения товаров и слуг на рынке. Помощь будет оказываться самозанятым и индивидуальным предпринимателям, применяющим налог на профессиональный доход», — указано в сообщении.

Решение о возобновлении программы, первоначально запущенной в 2021 году, было принято в январе текущего года из-за «многочисленных просьб». Желающим предложено оставить заявку по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-250-47-31. Запрос также можно направить на электронную почту, указанную в мессенджере.

О том, что начинающим курганским предпринимателям помогли определиться с нишей для бизнеса, которая будет актуальна в 2023 году, URA.RU писало ранее. Об этом шла речь на VIII межрегиональном предпринимательском форуме.