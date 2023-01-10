10 января 2023

Предпринимателям Кургана вновь помогут с продвижением бизнеса

Индивидуальным предпринимателям и физлицам бесплатно изготовят визитки и листовки в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Evia. Екатеринбург, визитка, кофейня evia
Предпринимателям Зауралья бесплатно сделают визитки (архивное фото) Фото:

В Зауралье решили возобновить оказание бесплатной услуги для самозанятых и индивидуальных предпринимателей региона. Эта информация опубликована в telegram-канале бизнес-сообщества Курганской области.

«Центр поддержки предпринимательства возобновляет оказание бесплатной услуги по изготовлению визиток и листовок с целью продвижения товаров и слуг на рынке. Помощь будет оказываться самозанятым и индивидуальным предпринимателям, применяющим налог на профессиональный доход», — указано в сообщении.

Решение о возобновлении программы, первоначально запущенной в 2021 году, было принято в январе текущего года из-за «многочисленных просьб». Желающим предложено оставить заявку по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-250-47-31. Запрос также можно направить на электронную почту, указанную в мессенджере.

О том, что начинающим курганским предпринимателям помогли определиться с нишей для бизнеса, которая будет актуальна в 2023 году, URA.RU писало ранее. Об этом шла речь на VIII межрегиональном предпринимательском форуме.

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В Зауралье решили возобновить оказание бесплатной услуги для самозанятых и индивидуальных предпринимателей региона. Эта информация опубликована в telegram-канале бизнес-сообщества Курганской области. «Центр поддержки предпринимательства возобновляет оказание бесплатной услуги по изготовлению визиток и листовок с целью продвижения товаров и слуг на рынке. Помощь будет оказываться самозанятым и индивидуальным предпринимателям, применяющим налог на профессиональный доход», — указано в сообщении. Решение о возобновлении программы, первоначально запущенной в 2021 году, было принято в январе текущего года из-за «многочисленных просьб». Желающим предложено оставить заявку по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-250-47-31. Запрос также можно направить на электронную почту, указанную в мессенджере. О том, что начинающим курганским предпринимателям помогли определиться с нишей для бизнеса, которая будет актуальна в 2023 году, URA.RU писало ранее. Об этом шла речь на VIII межрегиональном предпринимательском форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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