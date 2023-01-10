10 января 2023

В ЯНАО на старый Новый год ожидается потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, аллея, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
В ЯНАО на старый Новый год ожидается потепление до — 25 градусов Фото:

В ЯНАО на старый Новый год ожидается потепление. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит -25 градусов.

В ночь с 13 на 14 января синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха -22 -27, местами до -30, в дневные часы -20 -25, местами до — 17. Ветер северный и юго-восточный. В выходные ожидается небольшой снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ожидаются аномальные морозы. В некоторых районах температура может понизиться до -52 градусов.

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В ЯНАО на старый Новый год ожидается потепление. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит -25 градусов. В ночь с 13 на 14 января синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха -22 -27, местами до -30, в дневные часы -20 -25, местами до — 17. Ветер северный и юго-восточный. В выходные ожидается небольшой снег. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ожидаются аномальные морозы. В некоторых районах температура может понизиться до -52 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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