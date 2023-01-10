В ЯНАО на старый Новый год ожидается потепление до — 25 градусов
В ЯНАО на старый Новый год ожидается потепление. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит -25 градусов.
В ночь с 13 на 14 января синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха -22 -27, местами до -30, в дневные часы -20 -25, местами до — 17. Ветер северный и юго-восточный. В выходные ожидается небольшой снег.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ожидаются аномальные морозы. В некоторых районах температура может понизиться до -52 градусов.
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